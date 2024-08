Devojku snimao dečko, pa video nešto užasavajuće: Kosa joj se dizala ka nebu i znao je da je minute dele od smrti

Jedan momak je pukom srećom sprečio moguću katastrofu, i to samo zato što je primetio nešto dok je fotografisao svoju izabranicu.

Izvor: tiktok/marisol_lopez57

Iako većina ljudi TikTok koristi za razonodu i zabavu, ova mreža se u više navrata pokazala i kao veoma korisna za neke bitne informacije koje vam potencijalno mogu spasiti život.

Upravo je o tome govorila i jedna devojka koja je za dlaku izbegla smrt zahvaljujući svom dečku koji je u njenoj naelektrisanoj kosi ne samo video znak da se bliži katastrofa, već i reagovao.

Sve je počelo naivnim fotkanjem na kiši, a onda je momak primetio nešto.

"Ono kad pravite fotografije tokom kiše i vaš dečko primeti da ti kosa ide na gore, i spasi ti život", započela je Marisol Lopez.

"Tako sam se uspaničila jer je sve vreme vikao da trčim do auta! Bila sam toliko izgubljena ne znajući šta se dešava sve dok mi nije rekao šta to znači do smo jurili ka kolima", dodala je ova devojka.

Naravno, komentari su se samo zaređali, a bilo je i onih koji i dalje nisu shvatali zašto je bitno da se sklonite ukoliko vam se kosa diže dok grmi.

"To znači da postoje šanse da će vas udariti grom", glasi jedan od prvih komentara.

Izvor: tiktok/marisol_lopez57

"Svakog dana naučim na ovoj aplikaciji više nego što sam u školi", "O bože, drago mi je da je znao šta to znači", "Ovo je moglo da se završi tako loše", "Još si se ti naslanjala na metalnu šipku. Srce, trči ka kolima", "Stresla sam se od straha", "Ja sam mislila da ti je samo kosa ovako naelektrisana, a zapravo...", "Čoveče, nisam ovo znala, drago mi je da si podelila", pisali su ljudi.

Jedna devojka je postavila i pitanje šta bi bilo da nisu bili blizu automobila, odnosno, šta se radi u tom slučaju.

Izvor: tiktok/marisol_lopez57

"Gugl kaže da kleknete na kolena na zemlju, ali sam bila srećna što smo bili blizu auta".

Inače, ako guglate, zaista ćete naći informaciju da, ukoliko vam se kosa podiže na gore tokom grmljavine znači da ste u opasnosti da će vas udariti grom. Sve u svemu, dobro je znati ovako nešto i naravoučenije - ne fotkajte se napolju kada je kiša i grmi!

Izvor: weather.gov