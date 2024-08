Lumpovao po Beogradu, sad živi u tazbini i gaji prasiće: Veljko promijenio život iz korijena, otkrio detalje

Veljko Ražnatović otkrio je kako živi u Titelu, ali i čime se bavi pored sportske karijere.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Veljko Ražnatović, sin Svetlane Cece Ražnatović, raskošan život u Beogradu zamijenio je mirnim, seoskim.

Nakon što se oženio i dobio troje djece sa suprugom Bogdanom, se preselio se iz Beograda u njen rodni Titel i sad sa porodicom živi u tazbini. Veljko, pored toga što se bavi boksom, ima svoj biznis sa svinjama, o čemu je i javno pričao.

"Čim se vratim u Titel, vraćam se u normalu. Ležem da spavam između 21 i 22, budim se oko 4.30. Navikao sam da se tamo budim prije svitanja, dok u Beogradu to ne mogu. Kada bih imao pijetla, ja bih budio njega, ali imam samo kokoške nosilje. Jedem samo ono što sam uzgajam, to je dosta zdravije i za djecu. To je bilo na ženinu inicijativu", započeo je.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

"Tast mi gaji piliće, a ja prasiće, imamo svoju farmu. Ne nedostaje mi Beograd, nimalo. Za mene je mnogo bolje selo, a Titel je stvarno prelijep. Uživan na rijeci, u divljini, brdu... Ne volim gužvu, saobraćaj, nisam takav. Pritom, na 20 minuta sam od Zrenjanina, a na 50 od Beograda, tako da sam blizu", rekao je on, pa otkrio kako su ga prihvatili žitelji Titela.

"Komšije su me prihvatile savršeno, nisam jedini koji je iz Beograda došao u Titel, vjerovali ili ne. Na jugu su ljudi drugačiji, na primjer u Žitorađi, a ovde ljudi gledaju svoja posla. Ne kažem da su ljudi na jugu loši, ali su topliji. Domaćini su i jedni i drugi, pozdrave te kada te sretnu i jedni i drugi, ali su u Titelu ljudi hladniji", reko je on u "Laganom potkastu".

Ovako izgleda Veljkov dom u Titelu:

