"Pretukao me je trudnu, izgubila sam bebu": Srpska influenserka optužila poznatog manekena za nasilje

Influenserka Marija Mudreša optužila je svog bivšeg dečka za prebijanje.

Izvor: Instagram/mudresha

Poznata srpska influenserka Marija Mudreša optužila je svog bivšeg partnera Matiju Radoševića, poznatog fitnes trenera i modela, da ju je pretukao dok je bila trudna.

Mudreša je svoje optužbe iznijela javno, putem njenog Fejsbuk profila.

"Drage djevojke, nisam se nikad javno oglašavala vezano za ovog čovjeka, odnosno mog bivšeg partnera, inače poznatog manekena, koji je bio u mnogim spotovima sa poznatim pjevačicama i fitnes trenera, koji je iz Beograda", započela je Marija, pa nastavila:

"Prije mene je bio sa dvije djevojke, koje igrom slučaja poznajem i koje su bile stalno u podlivima od njegovih batina. Na društvenim mrežama se predstavlja kao gospodin, a ustvari je najveća psihopata, koju ne možete ni da zamislite. Rođena majka ga je slala na psihijatriju da se liječi od agresije i droge (a fitnes trener)."

"Što se mene tiče, pretukao me je trudnu i izgubila sam bebu i dio sebe. Od tad, nikad više nisam i neću biti ista, dugo sam bila u bolnici i na ljekovima, ali sad sam napokon dobro, iako me izjeda potreba da mu načinim zlo. Budite pametne. Volite sebe više od bilo koga na ovom svijetu", poručila je Marija.

Pogledajte Mariju:

Matija se oglasio i iznio svoju stranu priče.

"Djevojka će biti tužena. Pokreće se postupak. Glupost obična od strane ženske osobe, ali dobro. Smiješno mi je. Vjerovatno jer mi raste profil i radim posao jako. Očigledno sujeta neka postoji", započeo je Matija, pa dodao:

"Sa duevojkom nemam dodira, niti sam u vezi jako dugo. Blokirana mi je. Na luekovima, psihički oboluela i to je to. Klasično bih nazvao to mržnja prema drugom. Ali, ne brinite, imam zakon u porodici i tužiću je. Saznao sam i ja sad sve."

Pogledajte Marijinu objavu:

Izvor: Facebook/Marija Mudreša