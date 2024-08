Porodica skrivala smrt slavnog glumca: Preminuo Robert Logan, otkriven uzrok

Glumac Robert Logan preminuo je u 82. godini.

Izvor: Youtube/PrintScreen

Glumac Robert Logan preminuo je prirodnom smrću, potvrdio je njegov sin za magazin "People".

Iako je slavni glumac preminuo 6. maja, porodica je odlučila da sačeka do sada kako bi saopštili vijest o njegovom odlasku.

"On je bio oličenje agapea, bukvalno platonskog ideala supružnika ili poznate ljubavi", rekla je glumčeva porodica i dodala da su "bili toliko srećni jer su imali prilike da ga upoznaju i žive sa njim".

Svjetsku slavu je stekao ulogom u ABC detektivskoj seriji 77 Sunset Strip, koju je igrao dvije sezone od 1961. do 1963. godine. Logan je takođe najpoznatiji po ulozi Skipa Robinsona u porodičnoj avanturističkoj drami iz 1975. godine "The Adventures of the Wilderness Family".