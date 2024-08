STJUARDESA OTKRILA PRAVO LICE MARIJANE MATEUS: Prebogata, a "stisla" se za 10 eura

U razgovoru za MONDO, stjuardesa otkrila detalje sa aviona, koje do sada nismo znali o Marijani Mateus.

Poznata Srpkinja, Marijana Mateus (52) već godinama živi i radi u Londonu, gdje je uspješno razvila svoj modni brend, ali i postala članica visokog društva, te na Instagramu redovno izvještava pratioce sa luksuznih destinacija, ali i o životu u engleskoj prestonici.

Bivša supruga Lotara Mateusa, oduvijek je živjela na "visokoj nozi", a izgledom u šestoj deceniji i dalje sve oduševljava. Iz braka sa novosadskim biznismenom, Miodragom Kostićem Koletom, Marijana je dobila troje djece: Dajanu, Aleksandra i Anđelu, ali oni se nikada nisu eksponirali u javnosti, pa malo ko zna i kako izgledaju.

Stjuardesa otkrila kako se Marijana ponaša na letovima

I pored svog bogatstva, u razgovoru sa stjuardesom A.M. imali smo prilike da iz prve ruke čujemo kakva je Marijana zapravo. Ona je za MONDO otkrila:

"Marijana Mateus je često letjela sa nama za London, tačnije Luton, predgrađe Londona, a obzirom da smo upućeni u to kakav život vodi, čudilo nas je da stalno bira jednu 'low-cost' kompaniju. Tada je taj let bio u ranim jutarnjim satima, 2-3 ujutru, a Marijana je dolazila uvijek neraspoložena, nije bilo nikada ništa od njenog prepoznatljivog osmijeha", započinje priču ova djevojka pa nastavlja, "to me je malo razočaralo, ali mnoge javne ličnosti nisu uživo onakve kakvim se predstavljaju. Možda nije jutarnji tip, ali sjećam se da sam je slušala u emisijama i čitala izjave u kojima promoviše pozitivne životne stavove, a ja od toga ništa nisam vidjela".

"Iako sam je poštovala ranije, mogu da kažem i gotivila, djelovalo mi je kao da ima sve o čemu jedna žena sanja - ispunjena je na svim poljima: kao majka, žena, lijepa je i uspješna, pa ipak tako se uživo uopšte nije činila. Uvijek je bila namrgođena, a u nekim trenucima i neprijatna. Sjećam se da me je jednom priliko pitala koliko koštaju sjedišta u prvom redu, jer je imala kartu za sjedišta na sredini, a na odgovor da je ta usluga 10 evra, samo je odmahnula kosom i mrzovoljno se uputila na svoje mjesto. To me je jako iznenadilo, jer su obično ljudi koji žele malo više komfora i privatnosti bez problema izdvajali tu sumu da doplate".

"Tokom leta bi uglavnom spavala, a na iskrcavanju često nije htjela da kaže ni 'doviđenja'. Ovo nije samo moje iskustvo sa njom", navodi dalje, "koleginica iz druge avio-kompanije imala je slična iskustva sa Marijanom. Jednom prilikom ju je nazvala 'domaćicom leta' i žalila se zašto nije dobila sjedište u prvom redu, koji je tada bio rezervisan za najavljene osobe sa invaliditetom. Koleginica mi kaže da praktikuje da sjedi u prvom redu ekonomije kada je biznis klasa popunjena, a ako ne bude puna, kupi 'last minute upgrade' za male pare. Čak stavi kofer u biznis klasu, iako tamo ne sjedi" objašnjava stjuardesa.