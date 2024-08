"TO SU BUDALE ISKOMPLEKSIRANE": Maca opleo po ženama slavnih koje bi da budu viđene, a onda spomenuo suprugu

Dragan Marinković Maca otkrio i kako vaspitava svoju decu

Izvor: Kurir / Damir Dervišagić

Glumac i voditelj Dragan Marinković Maca, gostujući u emisiji na Kurir televiziji, govorio je o estradi i otkrio ko je pevač koji se po njegovom mišljenu izdvaj od drugih. Kada je reč o zaradi, koja se neprestano spominje u medijima, Marinković kaže da je samo jedan pevač "gospodin".

"Nedeljko Bajić Baja! Od svih tih velikih zvezdetina... Frajera zovu, on je u fazonu 'moje su karte, ti što si popio, tvoje je'... To je mu*onja, koji uzme sve na karte i puni sale non stop. To je uspeh", rekao je glumac, a potom prokomentarisao i supruge slavnih ličnosti koje su "postale poznate kada su se udale" i spomenuo svoju ženu Jovanu:

"Jovana nema potrebu za medijskim eksponiranjem. Nije tip žene kao ove 'žene poznatih'... Ove budale iskompleksirane uz muža dosadno im, pa postanu kreatorke, imaju potrebu da izađu u javnost. Ja tako i svoju decu vaspitavam, neka se bore sami, a ne da kažu: "Evo ga Macin mali". Ma j*** ti Maca mater, stvaraj svoje ime", pričao je Maca.