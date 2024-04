ODREKAO BIH SE SINA, KUNEM SE! Maca brutalno reagovao zbog repera: Ne može moje dijete da udara patikom

Dragan Marinković Maca pričao je o svom poslu, stend ap komediji, a onda se dotakao i popularnog repera Desingerice.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Instagram/screenshot/dragomirdespic_design

Dragomir Despić Desingerica privukao je veliku pažnju javnosti kontroverznim ponašanjem na nastupima. Snimci na kojima klince iz publike udara patikom u glavu preplavili su društvene mreže, a sada je svoje mišljenje iznio glumac i voditelj Dragan Marinković Maca.

On je otkrio da bi se javno odrekao sina da sluša muziku kakvu propagira Desingerica. Maca je i prije komentarisao Desingeričin nastup, ali sad je jasno stavio do znanja šta bi uradio kao roditelj.

"Ne može neko moje dijete da udara patikom po glavi i da se on oduševljava. Ja bih se, kunem ti se, kao što se nekad fino radilo, u novine stavio: Ja, Dragan Marinković, odričem se svog sina", naveo je glumac koji više nije član nijednog pozorišta, te to smatra svojom pobjedom.

"Drago mi je što sam se osamostalio, što nisam član nijednog pozorišta ni udruženja, što sam slobodan strijelac. Sloboda je majka. Ona je, pored zdravlja, najbitnija stvar u životu" rekao je za Klix Studio.

Takođe je spomenuo da publika koja gleda njegove predstave često zaplače, bez obzira na to koliko su one do tog trenutka smiješne: "Da nije šege, šale i komike, kako bismo ozbiljno rekli sve ono što mislimo? Mnogi misle da se šalim. Od svih laži, 'šalim se' mi je omiljena. Treba razmišljati. Nije to samo gomila smijeha", rekao je Maca, koji se prisjetio predstava tokom opsade Sarajeva kada je glumio u Kamernom teatru 55:

"Mi smo igrali predstave pod granatama. Gori grad, sve vrišti i puca, mi igramo 'Ljubovnik', tu je 7.000 ljudi. Pokojni Žan Marolt, ludi Senad Bašić. Bolan, hoćemo li, kralju? Četiri sata mi igramo".

Maca u poslednje vrijeme najviše igra stend ap komedije, koje su izuzetno posjećene u cijelom regionu - "Pa, u principu, komedija je najteži žanr. Teže je nekoga nasmijati nego rasplakati, koliko god mnogima zvuči nonsens, ali je tako. Teško je, pogotovo kad si sam na sceni, ali ja sam odrastao na sceni Kamernog teatra i to je nešto što mi je gušt i volim te kamerne scene. Tu si, nema laži, nema prevare. Tako da, možda je to razlog, uzročno-posledična veza, zato što sam odrastao na takvoj sceni i tako jedino znam. Suština glume je da ti ljudi moraju vjerovati", poručio je poznati glumac za medije.