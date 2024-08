Uhapšen poznati reper Sajfer: Nastup otkazan, pa se hitno oglasila njegova supruga

Poznati sarajevski reper Sajfer završio je iza rešetaka.

Bosanskohercegovački reper Sajfer, uhapšen je i zadržan u policiji u srijedu, 31. jula zbog čega je otkazan njegov nastup u jednom noćnom klubu. Iz kluba su objavili su da je reper uhapšen i zadržan u policiji zbog "privatnih problema".

"Sajfer je upravo uhapšen i zadržan u policiji usled privatnih problema, te smo primorani zakazati koncert za naredni datum koji ćemo vam naknadno javiti", objavili su iz kluba, u kojem je reper trebao da nastupa.

O svemu se oglasila reperova supruga Lela, koja mu je ujedno i menadžerka. "Usled prepirke Sajfera s organima reda došlo je do manjeg problema i nesporazuma, prema informacijama advokata sve će biti riješeno ubrzo čim bude dao izjavu i primio kaznu", napisala je Sajferova supruga na Instagramu.

"Bio sam u zatvoru više puta"

O problematičnoj prošlosti, Sajfer je govorio bez zadrške i u emisiji "AmigI šou", i otkrio da je iza rešetaka završio zbog droge, kao i da mu to nije bio prvi put.

"Bio sam malo u zatvoru, što kaže kolega, nisam slušao. Za ličnu upotrebu, a njima se učinilo puno. Meni je tada bila taman... Kažu pun gepek, nema veze. Sad sam u komercijalnom svijetu i uživam i osjećam se top. Takav je bio splet okolnosti. Uvijek sam bio na ivici zakona, nije mi to ni prvi put, više puta sam bio privođen. Sloboda je neprocjenjiva. Sada samo repujem o ljubavi, ženama i lijepom životu. Nisam to nikada ni potencirao, kod nas na Balkanu ti odmah otkažu svi sponzori, a da sam negdje u Americi, sa tom pričom bih imao jaču karijeru", rekao je reper i dodao:

"Savjetovali su me da idem s tom pričom po televizijama, ali ja nisam htio. Hoću da me ljudi znaju po muzici, po novim pjesmama. Ne osvrćem se na to, bitno je da se iz takve priče izađe jači i da se ide naprijed", završio je Sajfer.

