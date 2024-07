ŽENA NE VOLI KAD LJUDIMA PLJUJEM U USTA, RODITELJI SU PONOSNI: Desingerica o svom ponašanju na nastupima

Dragomir Despić Desingerica progovorio je o skandalima na svojim nastupima i otkrio kako na to reaguju njegovi roditelji i supruga Nevena.

Izvor: ATA IMAGES / ANTONIO AHEL

Dragomir Despić Desingerica kada se pojavio na sceni i počeo da na nastupima udara klince po glavi, govoreći kako je "to krštenje", izazvao je burne reakcije i pregršt opriječnih reakcija. Dok klinci lude za njim i popunjavaju lokale u kojima nastupa, na društvenim mrežama se posle svakog njegovog nastupa nižu brojni negativni komentari.

Nedavno je sve zaprepastio kada je na binu izašao iz mrtvačkog kovčega, a onda je snimak na kom mu momak liže stopalo izazvao burne reakcije. Despić smatra da ne radi ništa loše na sceni, te zbog toga ne zna zašto ga ljudi negativno komentarišu.

Trenutno boravi u Crnoj Gori, gdje ima nastupe, a za medije je ispričao da mu je porodica velika podrška kroz cio život, ali je istakao da su roditelji na samom početku njegove muzičke karijere bili skeptični.

"Roditelji su mi velika podrška. U početku su bili malo skeptični, ali nisam se trudio mnogo da im objasnim. Znao sam ja kuda to vodi i kako će da bude. Cio život pravim gluposti, moji su navikli na te stvari. Jedino na vulgarnosti su malo reagovali, ali od početka su mogli da budu ponosni", rekao je Desingerica i otkrio zašto supruga nije sa njim u Budvi.

"Nevena je kod kuće, čuva bebu. Nisam ljubomoran što je sama jer nemam razlog, ne da mi povoda da budem ljubomoran. Nisam bio u situaciji da sam prevaren i ne znam šta bih radio u toj situaciji, ne želim ni da razmišljam o tome. Ona nije ljubomorna, ali joj smetaju neke moje stvari. Kada pljujem u usta ljudima, to joj smeta, mada ja ništa ne radim loše. Radim sve što me čini srećnim na toj bini i ona je to prihvatila", objasnio je on.

Njegovi nastupi su često na meti kritika, a sada je otkrio da li mu smetaju negativni komentari: "Ne znam ko i dalje komentariše moj uticaj na mlade. Ne radim ništa loše, svaki put mijenjam scenski nastup, ja to radim spontano. Kako mi dođe, tako se ponašam. Ne mogu reći šta je najluđe što sam radio, jer je meni sve normalno. Iskreno, sve je kako treba, ja to tako radim. To je posao i tako se radi posao", poručio je Desingerica.