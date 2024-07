KO LAŽE? Iz opštine Čelinac NAJAVILI Cecu na koncertu, ona NEGIRA da je pozvana! UMJESTO NJE pjevala JK, fanovi u KLINČU

Koncert Svetlane Cece Ražnatović na Trgu u Čelincu bio je najavljivan nedeljama unazad, ali folk pjevačica ipak nije nastupala u ovom mjestu u blizini Banjaluke.

Na opšte oduševljenje publike, umjesto nje na istom mjestu koncert je održala Jelena Karleuša, a na njen nastup na koji je došla privatnim avionom iz Beograda, sjatilo se pola Bosne.

Dragi moji, vidimo se sjutra, u subotu 27. jula na dva koncerta u istom danu - vjerovali ili ne. Prvo ću se sa vama družiti na Trgu Čelinac, u Banjaluci, a nakon toga, iste noći, vidimo se u Budvi. Kad se leti sve je blizu i sve se može. Jedva vas čekam sjutra - poručila je Karleuša.

Ipak, kada se u medijima pojavila informacija da je Cecin koncert povodom Dana opštine Čelinac otkazan, ona se oglasila i na društvenim mrežama, pa je poručila pratiocima da je neko bez njenog znanja objavio lažnu informaciju da će ona pjevati u tom mjestu.

Želim da se obratim mojoj publici vezano za sutrašnji nastup i mjesto zvano Čelinac. Taj datum nikada nije odobrio moj menadžment, moja publika je dovedena u zabludu, moje ime je zloupotrebljeno. Želim da se tome stane na put, zato se sjutra neću ni pojaviti. Nije do mene, jednostavno ne može da se manipuliše sa mojim imenom na takav način i mislim da je to jako ružno i da je velika sramota. Biće dobro ako ne podnesem krivične prijave za lažno najavljivanje mog nastupa - poručila je Ražnatovićeva na Instagramu.

Međutim, ovo njeno oglašavanje izazavalo je veliku zbunjenost ne samo kod njenih mnogobrojnih fanova, već i kod cjelokupne javnosti, jer se njen nastup u Čelincu reklamirao skoro mjesec dana, a kao dokaz za tu tvrdnju svjedoče i video zapisi čelnika te opštine, kao i brojne fotografije bilborda i plakata kojima se publika pozivala na njen koncert u tom mjestu.

Iz svega navedenog nije jasno kako ta informacija nije došla mnogo ranije do pjevačice i njenog menadžmenta, ali i zašto se ona oglasila samo dan ranije i to nakon što je saopšteno da će umjesto nje, zvijezda večeri biti niko drugi do njena ljuta estradna suparnica Jelena, s kojom je u višegodišnjem sukobu.

Nedugo zatim na Iksu je nastao pravi haos na između Cecinih i Jeleninih fanova. Dok su prvi tvrdili da je Ceca prevarena, te da koncert nije mogla da održi jer vremenski nije mogla da ga uskladi zbog dva koncerta koja je imala dva dana prije toga u Ugljeviku i Doboju, fanovi "male od skandala" bili su mnogo oštriji na riječima.

Nakon završetka koncerta, Jelena je poručila da je u komšiluku dočekana kao kraljica:

Hvala svima u Banjaluci i opštini Čelinac. Kakav doček, kakva organizacija, kako divni ljudi. Bez riječi sam. Ovako se dočekuje, voli i poštuje gost. Ovako ja šepam do aviona usred noći po pisti i pričam sa Milicom Pavlović, obučena kao "space cowboy" jer sam upravo sišla sa bine u Čelincu i "jurim" da poletim i stignem na nastup u koji počinje za tri sata u Budvi. Veliko hvala svim zaposlenim na aerodromima što su me strpljivo čekali i pravili se da je sasvim normalno da vide silver čudo sa šeširom! Pomogli su mi da izvedem veliki "podvig" i izvedem dva koncerta isto veče, noć. Da, bilo je naporno, trenutno ne osjećaćm ni krilca ni nogice, ali nadam se da je publika bila zadovoljna! Za kraj, hvala Milici koja je "kriva" za ovaj "poduhvat" - napisala je JK.

