Duška Vučinić pobesnela: "Najbolji na svetu vam je u tom 'gradu svetlosti' a baklju nosi simpa Španac?"

Osim što oštro i iskreno komentariše izbor za pesmu Evrovizije, Duška Vučinić je imala šta da kaže i o jučerašnjem otvaranju OI.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/YouTube/Tennis Actu/Eurosport/screenshot

Olimpijske igre u Parizu zvanično su otvorene u petak spektakularnom ceremonijom na Seni, a nakon defilea više od 10 hiljada učesnika sada je vreme da uživamo u najboljem sportu. Srbiju će predstavljati ukupno 113 sportista u 15 sportova i gledaćemo i navijati za naše olimpijce u naredne dve nedelje, a svi se nadamo velikom broju medalja.

Selin Dion bila je glavna zvezda ceremonije, kojom su zvanično otvorene Olimpijske igre. Ovo je prvi javni nastup Selin Dion u poslednje četiri godine, a jaka kiša nije joj smetala da priredi spektakl.

Izvor: printscreen/youtube/Eurosport

Novak Đoković je najbolji teniser svih vremena i to je jasno. Rezultati to govore i koliko god se navijači Rafael Nadala i Rodžera Federera trudili da probaju to da umanje, ne uspeva im. Po svim parametrima je ispred dvojice najvećih rivala. I pored "milion" titula i svega što je uradio u dugoj i uspešnoj karijeri jedna stvar mu nedostaje. Novak nikada nije osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama, a ukoliko to konačno uspe u Parizu ispisaće nove stranice istorije, i još jednom će da zapuši usta svima koji se trude da ga nipodištavaju na sve načine.

Otvaranje igara i nošenje baklje

Olimpijske igre u Parizu su počele - znak za to dao je političar Emanuel Makron, francuski olimpijsci upalali su plamen koji će izgleda lebdeti iznad grada, a srpski sportisti bili su deo svečane ceremonije. Bakljom su kroz Pariz, dok su plovili rekom Senom, mahali odbojkašica Maja Ognjenović i vaterpolista Dušan Mandić, a nadamo se da ćemo njihove timove dočekati u Beogradu sa odličjima.

Prvo je nekadašnja teniserka Ameri Morezmo preuzela od Rafaela Nadala, a zatim je prepustila nekadašnjem košarkašu Toniju Parkeru.

"Proglašavam Igre otvorenim!" Te reči izgovorio je Emanuel Makron i tako dao signal za paljenje olimpijskog plamena, ispred Ajfelovog tornja. Nakon što je "položena zakletva", nekadašnji francuski fudbaler Zinedin Zidan susreo je misterioznog nosača baklje, uzeo je i odneo dalje - pravo u ruke Rafaela Nadala! Zašto je izostao najbolji svih vremena - Novak Đoković, u ovom svečanom trenutkum, zapitala se i Duška Vučinić.

"Zašto Duška ne prenosi OI, pitam?"

Naša novinarka, voditeljka i šef odnosa s medijima, štampom i korporativne slike RTS-a, Duška Vučinić, poznata je po načinu prenosa Evrovizije. Duška je imala šta da kaže i za ovaj propust na OI.

"Ma sram vas bilo. Najbolji sportista sveta vam je u tom 'gradu svetlosti' a baklju nosi simpa Španac? So what??' Pojačaj rasvetu, da se bolje prepoznamo", napisala je na Instagramu.

Izvor: IG duskavucinic

Nekoga je Duškin komentar naterao da se zapita: "Zašto Duška Vučinić ne prenosi OI pitam?!" što je ona takođe podelila, uz odgovor "Samo navija".

Izvor: IG duskavucinic

Novak i Jelena domaćini u Parizu

U susret početku Olimpijskih igara, u Parizu je održan Vogue Adria događaj pod nazivom "Summer Soiree". Poznata lica iz sveta sporta prisustvovali su gala okupljanju, a domaćini su bili Novak i Jelena Đoković koji su se na događaju pojavili u svečanim odevnim komadima. Jelena je blistala u dugoj, beloj haljini, dok je Novak za ovu priliku izabrao nešto ležernije izdanje. Na događaju se našla još jedna uticajna Srpkinja, Tamara Kalinić, koja je došla u društvu svog verenika.

Veče je bilo za pamćenje, a ubrzo su se na društvenim mrežama pojavile i fotke.