KOŠARKAŠ KOJI JE SMRVIO SRCE EVI LONGORIJI NA OL: Nju uništio, a "zavukao" i svom rođenom bratu

Jedan od sportista koji je nosio baklju na otvaranju Olimpijskih igara 2024. u Parizu bio je, na iznenađenje svih, i legendarni košarkaš Toni Parker o koji je u jednom trenutku više punio naslovnice skandaloznim ponašanjem nego sportskim uspjesima.

NBA zvijezda svojevremeno je bio u braku sa jednom od najljepših glumica Holivuda, Evom Longorijom, koja je u to vrijeme bila i jedna od najpopularnijih zahvaljujući hit seriji "Očajne domaćice".

Par se upoznao krajem 2004. godine, kada je Eva, koja se upravo razvela od glumca Tajlera Kristofera, sa svojim ocem gledala NBA meč San Antonio Spursa. Nakon što su je spazili, organizatori su pozvali glumicu da posjeti svlačionicu i upozna igrače, a čim joj je pogled pao na nekoliko godina mlađeg Tonija Parkera, ona je bila "pečena".

Kako je glumica izjavila u jednom kasnijem intervjuu, bila je to "požuda na prvi pogled".

On je vrlo sladak. Ja sam ta koja ima iskustva, ja sam učiteljica, naročito u ljubavi. Stalno mi govori da nikada nije sreo nekoga ko voli kao ja – potpuno i slobodno, bezuslovno – rekla je Longorija.

Ni Toni nije bio ravnodušan kad su se prvi put ugledali, pa je odmah pitao glumicu i njenog oca da izađu zajedno na večeru.

Uskoro su postali par, a njihova veza važila je za vrlo stabilnu. Nakratko su raskinuli u septembru 2006. godine, ali su se uskoro pomirili i vjerili dva mjeseca kasnije.

Uvjek su Toni i Eva bodrili jedno drugo, hvalili se u javnosti, a i da su htjeli da sakriju svoju ljubav ne bi uspjeli. Gledali su se zaljubljeno, ljubili, a Eva je istetovirala broj 9, koji je Parker nosio na dresu, na zadnjoj strani vrata.

Sudbonosno "da" Eva Longorija i Toni Parker izgovorili su 7. jula 2007. godine, i to na tako romantičan način – u Parizu, prekoputa Luvra, u Crkvi Svetog Germana od Oksera.

U trenutku kada su tri godine bili u naizgled srećnom braku, Eva Longorija je podnijela zahtjev za razvod 2010, a kao razlog je navela "nepomirljive razlike".

Istog jutra kada je ova vijest osvanula u medijima, glumica je na Tviteru napisala:

S velikom tugom, posle sedam zajedničkih godina, Toni i ja smo odlučili da se raziđemo. Jedno drugo volimo i molimo se za sreću onog drugog.

Ona je dodala da neće otkrivati više detalja o razvodu, a uskoro je tabloide preplavila vijest da je Toni Parker bio nevjeran glumici. Štaviše, ispostavilo se da je Longorija pronašla "stotine SMS poruka" koje je Parker slao drugoj ženi.

Nije prošlo mnogo vremena dok mediji nisu saznali da je košarkaš imao aferu i sa Erin Bari, suprugom svog bivšeg saigrača Brenta Barija.

"Prljavi detalji" mogli su se čitati iz dana u dan, zbog čega je glumica otkazala sva svoja javna pojavljivanja. Iako drži do svoje privatnosti, Eva je jednom prilikom komentarisana to što je prevarena, i to na tako nemilosrdan način.

Nije se radilo o tome koga je odabrao. Mislim, imala sam trenutke poput "Zar nisam dovoljno se*si? Zar nisam dovoljno lijepa? Zar nisam dovoljno pametna?" – priznala je glumica.

Ali usred mnogo takvih pitanja, zastala bih odmah i rekla: "Ne, nećeš početi to da radiš!" Jer se ona zaglaviš u tom krugu – istakla je Longorija.

Nekoliko godina kasnije, Parker je u jednom intervjuu pričao kako mu je bilo teško da prođe kroz rastanak s Evom, a posebno je bilo neprijatno to što su detalji njegove preljube bilo na svakom koraku, ali se nije mnogo opterećivao time.

Izloženost, to ne mogu da kontrolišem. To je svijet u kom dana živimo. Sve je na internetu i na društvenim mrežama. Nikad ne obraćam pažnju na to što ljudi pričaju. Holivud je drugi svIJet, to je drugi nivo – kaže on.

Nakon što je bila sama dvIJe godine posle razvoda, Eva je stupila u vezu s meksičkim biznismenom Hoseom Bastonom, s kojim je u braku od 2016. Par zajedno ima sina Santijaga (5), a Eva je i maćeha Bastonovoj djeci iz prvog braka.

Kada je reč o Toniju, sa razvodom od Eve nije došao kraj skandalima. Jedan od najvećih usledio je prošle godine, na Evroligi kada je dao otkaz svom bratu Ti Džej Parkeru. Najpre je otpustio Crnogorca koji je trenirao tim, a onda je došao red i na njegovog brata.

"Bilo je vrijeme za promjenu, doživjeli smo neke užasne rezultate, neprihvatljive. Ja sam strpljiva osoba. Rastao sam se sa Zvezdanom Mitrovićem posle godinu i po dana, jer igrači nisu željeli da igraju za njega, to sada nije bio slučaj. Svi igrači su podržavali Ti Džeja, ali je odluka bila moja", jasan je Toni.

Zatim je obrazložio dodatno odluku. "Potrebna nam je šok terapija, nova vizija, novi trener. Tim ne može da pokaže sav potencijal, hemija nije bila prava, vrijeme je da pokuša da se spasi sezona. Imamo talentovan tim, samo je potrebno da neko drugi bude za kormilom. Vjerujem u ovaj tim, mnogi igrači nisu igrali na svom nivou od početka sezone. Naravno da mi je sve ovo teško palo, ali sam uvek pričao da ću donositi prave odluke za klub. Svi znaju koliko sam blizak sa porodicom i sa bratom, ali je to bila prava odluka. On je razumio, pričao sam i sa članovima porodice, znaju i oni da je teško zadržati ovakav posao dugo."