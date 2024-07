"MI SMO BILI PODSTANARI, A ON OSTAO U NAŠOJ KUĆI" Progovorila Đoganijeva ćerka - 'Krio je da je Vesna trudna'

Silvija Đogani prvi put se dotakla razvoda svojih roditelja i otkrila šta se dešavalo nakon kraha braka.

Silvija Đogani nedavno je prvi put progovorila o nepoznatim detaljima iz svog života. Dotakla se svega - počev od svog odrastanja, preko razvoda roditelja, pa sve do odnosa sa Vesnom...

Kada je riječ o djetinjstvu, Silvija je rekla da su u to vrijeme njeni roditelji bili veoma zauzeti, te da su se snalazili kada je riječ o čuvanju.

"Oni su mnogo radili, pa su me čuvali na smjenu. Nekada sam bila u kolima, nekada u hotelu, pa jedan igra na sceni dok je drugi sa mnom, ili su me nekada ostavili samu, znam i za tu priču. Bilo im je teško jer su bili na početku karijere, borili su se i izgradili su sve ovo što su danas" istakla je Silvija i dodala da nije bilo lako odrastati kao dijete poznatih roditelja.

"Imala sam pritisak nekada, pogotovo u osnovnoj školi, oni su tada bili jako popularni, kada se mama ili tata pojavi u školi to bude opšte ludilo. Bilo je ljubomorne djece koji nisu imali prikladne komentare, bilo mi je teško u tom periodu, ali sam prihvatila da su mi roditelji poznati i da moram da živim sa tim" objasnila je i prisjetila se odlaska na nastupe grupe Đogani.

"Kao mala nisam išla, a kada je tata krenuo sa radi sa Vesnom, tada sam imala 16 godina i voljela sam da putujem. Proputovala sam svijet sa njima, a prije toga me to nije privlačilo. Baš sam bila fokusirana na školu i prijatelje, a tek od 16 godine sam željela da vidim kako to sve izgleda. Onda sam počela da radim sa mamom, imale smo zajedničke nastupe" rekla je i objasnila da ne bi voljela da njena ćerka bude pjevačica.

Razvod Slađe i Đoleta

Silvija je otkrila da su i ona i sestra bile upućene u razvod roditelja.

"Bila sam peti razred, 11 godina, mislim da mi nije pao teško jer smo uvijek u porodici pričali o svemu, znali smo šta se dešava i uvijek smo imali otvoren odnos i sa mamom i sa tatom. Moja sestra i ja smo bile upućene u sve i mi smo bile za to da ako im ne ide zajedno i ukoliko ne vide budućnosti da se razdvoje. U to vrijeme nije bilo puno razvoda, ja sam bila jedina u odjeljenju koja ima razvedene roditelje, ali mi nije bilo teško" priznala je.

- Mojoj mami je bilo teško da krene sve ispočetka ali ona je jaka žena, želela je da sve izgura sama. Pamtim neke situacije kada smo se odselile sa mamom, a tata je ostao u našoj porodičnoj kući. Moja mama je želela da započne samostalan život, ali ona je mnogo jaka i nije želela da nam pokaže da joj je teško. Nakon toga je sve došlo na svoje. Ona je lavica, takvu ženu još nisam upoznala - ponosno priča Silvija o Slađi.

U tom trenutku Đole je ostao da živi u kući koja je posle dogovorom pripala Slađi i djeci.

"Jeste, ta kuća je sada pretvorena u vrtić, u dvorištu sada postoje još dvije kuće, u jednoj živim ja, a u drugoj moja sestra.Posle razvoda mama i moja sestra i ja smo otišle u podstanare i tako smo živjele par godina, onda smo se vratile u kuću kada su mama i tata neke svoje odnose regulisali i onda je sve to pripalo mami, odnosno podijelili su, imali su dogovor i tada je tata izašao iz kuće" istakla je Silvija.

Đole krio kad je Vesna zatrudnjela

"Tako je, mi Vesnu znamo od malena, odrasle smo uz nju, ona je bila sa nama. Zna nas od moje pete godine. Tati je teško bilo da nam to kaže, Vesna je bila u drugom stanju kada nam je rekao. Davno je bilo, ne mogu da se sjetim osjećaja koji je bio u meni, ali sigurno da je bilo teško. Nismo očekivali tako nešto, drugačije je kada je tu neko konstantno sa tobom, a drugačije bi bilo da je on doveo neku potpuno drugu ženu koju ne poznajemo" priznala je Silvija.