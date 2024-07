"TOLIKO JE SMRDIO, OSJEĆAO SE NA KILOMETAR" Kejt Hadson isprozivala holivudskog šmekera - evo o kome je riječ

Glumica Kejt Hadson otkrila tajnu sa snimanja romantične komedije "Kako izgubiti muškarca za 10 dana"

Izvor: Profimedia

Kejt Hadson, glumica i ćerka legendarne Goldi Hon, gostovala je u emisiji u kojoj je govorila o kolegi oskarovcu Metjuu Mekonahiju.

Par je glumio u romantičnim komedijama "How to Lose a Guy in 10 Days" (2003) i "Fool's Gold" (2008), a Kejt se prisjetila snimanja zbog glumčevog "mirisa".

Voditelj Endru Koen, pitao ju je da li je tačno da je natjerala Metjua Mekonahija da koristi dezodorans dok su snimali romantičnu komediju iz 2008. godine. "Ne! On ne koristi dezodorans," odgovorila je, dodajući: "Usput, ni ja ga ne koristim, mi smo prirodni".

Ipak, priznala je da se slavni glumac u nekim momentima toliko osjećao na znoj da je rekla "da je mogla da ga osjeti na kilometar".

Svojevremeno u intervjuu za časopis „People“, oskarovac Metju Mekonahi se dotakao ove teme i otkrio detalje koje su mnoge zaprepastili.

"Ne volim da imam miris nečeg ili, još gore, nekog drugog. Zato nikad ne koristim dezodorans".