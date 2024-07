KONAČNO OBJASNILA "KAKO DARA OD RADOJKA" Pjevačica raspalila - Potcjenjivali me, bre, a ja zvjezdetina

Pjevačica Dara Bubamara u emisiji otkrila kako je dobila ime Radojka

Izvor: Instagram/darabubamara_official

Pjevačica Dara Bubamara se prije nekoliko godina neprestano sukobljavala u medijima sa koleginicom Jelenom Karleušom. U jednom od intervjua u kojem su je pitali za Daru, Karleuša je rekla "Kako Dara od Radojka". Sada je pjevačica, gostujući u jednom podkastu, objasnila i "kako".

"Ja sam ime dobila po baki koja se zvala Radojka. Moja baka je umrla godinu dana prije nego što sam se ja rodila i tata je rekao da se ja zovem Radojka. Inače, u crkvenom kalendaru to ime ima značenje radosna, što ja i jesam. Nisam voljela kad sam bila mala pa mi neko kaže Radojka, znaš kako? Rada su me zvali svi. Međutim, sad poslije dužeg vremena, Dara Bubamara, pa je bilo Dara Rada šatrovački, pa su počeli kao Radojka. Meni je to toliko postalo simpatično. Ja sad toliko volim što se zovem kao moja baka i toliko sam ponosna, sada da se zovem i Persida, ja sam bre, zvjezdetina, šta mi mogu? Imala sam tu sreću da sam imala takav nadimak, da je to stvarno bilo nešto posebno", rekla je Dara, koja je karijeru počela u bendu Bubamara.

Sada je otkrila i kako je uspjela da zadrži umjetničko ime nakon razlaza sa grupom.

"Ne, nisu dali čak ni to, nego pošto su mene ljudi zvali Dara Bubamara, ja sam stavila Dara Rada. Međutim ja sam znala da će oni svi reći Dara Bubamara, što je normalno. Ali ja sam stavila tako na kasetu, međutim, kad sam izdala taj album, oni su se raspali. Snimili su neku pjesmu bez veze nakon koje su se raspali. Siniša je otišao u Švedsku da živi, neki nisu živi pa ne bih ni da ih pominjem, neki su se snašli ali se ne bave muzikom. I onda sam samostalno snimala "Želja moja", pa onda sam snimila "Ja neću da ga vidim", "Dunav", "Niti me ljubiš" i tako dalje. Onda je počeo i menadžer da mi pravi probleme i on se isto uzvijezdio, pa to je bilo strašno. Počeo da me vuče unazad u smislu da mu kažem brate pravi tu vizu, da se radi. Ja sam iz Novog Sada, rođena na novosadskom asfaltu, ali su moji roditelji iz Bosne. Ja sam ti teška energija kad se to poklopi, to je ludilo. On je mene usporavao, vukao me malo unazad a pritom dobijao pola novca. Ja sam to cijenila kao mi smo počeli zajedno. Nikada nisam gledala pare, ja da sam gledala pare, ja bih bila multimilijarderka, međutim ja sam davala šakom i kapom, nema veze, zato mi je Bog dao sina takvog i da smo živi i zdravi, ništa mi drugo ne zanima", govorila je Rada za Telegraf podkast i dodala:

"Nije prijatno, mlada djevojka, ti to sve slušaš kako oni tebe potcjenjuju. Znaš koliko je to noževa u mojim leđima, zabodeno. Pošto sam uvijek bila sigurna u sebe ja mu kažem: "Da, ali možda ću da budem jako visoko" i on kao ne vjerujem ali dobro. Prošlo godnu dana, op, Dara ima Vero nevero, Polje jagoda, Zidovi... da bi me negdje sreo i rekao: "Čestitam ti". Pošteno".