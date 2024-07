DALA 30 MILIONA ZA BLATNJAČU NA DEDINJU, UPALA U DUGOVE: Snežana Đurišić rasprodala sve, sad živi u Jajincima

Snežana Đurišić ispričala je kako su ona i njen pokojni suprug upali u velike dugove nakon kupovine kuće na Dedinju.

Izvor: TV Pink / screenshot

Pevačica Snežana Đurišić je nakon smrti supruga ostala sama s dvoje dece i kroz taj period je teško prošla. Jednom prilikom je otkrila da su je tada, iz najtežih trenutaka života, izvukle upravo ''Zvezde Granda'' čiji je neizostavni član žirija već nekoliko godina, na čelu sa Sašom Popovićem i Lepom Brenom.

Snežana je uvek isticala da je njen muž, Slobodan Gvozdenović, njena najveća ljubavi, a u jednoj emisiji, ispričala je kako je izgledao početak zajedničkog života, ali i kako su upali u dugove zbog "blatnjače na Dedinju".

"Udala sam se i ušla u kuću svekra i svekrve sa dva devera i mužem, tu smo svi živeli. Onda smo mi tu malo sredili, renovirali nešto što je bila ostava ili šupa, tu je bilo 30 kvadrata i tu smo se izdvojili. Imali smo svoj ključ, ali meni to baš nije odgovaralo jer sam ja kod svoje svekrve uživala, ništa nisam radila. Kad dete plače, ja joj samo dam Maju i vratim se da spavam. E, onda kad smo se izolovali, to je bila moja kuća i morala sam sve da radim", rekla je Snežana Đurišić i dodala da su se ona i suprug borili da izgrade krov nad glavom.

"Moj muž je bio jako sposoban, pored toga što je svirao, bavio se i trgovinom i našao je na Dedinju jedan plac i neku blatnjaču i kupio to. To je koštalo 30 miliona, a mi smo u kući imali milion. Onda je nastao haos u smislu plaćanja i posla. Pri tom je tu bila zabranjena gradnja, ali da ne dužim tu priču, uspeli smo da dobijemo dozvolu za gradnju kuće. Prihod nam je dnevno bio milion, a rashod milion i po i ušli smo u dugove", rekla je pevačica jednom prilikom u emisiji "Iz profila" i dodala da je smrt svog voljenog bio šok od kog dugo nije mogla da se oporavi.

Posle smrti muža, Snežana je rešila da vilu na Dedinju proda - "Mi smo tu kuću prodali kad je Marko imao udes, tad sam rekla: 'Slušaj, mnogo sam ovde plakala i hoću da se sklonim odavde', i to sam i učinila".

Snežana Đurišić sada živi u vili u Jajincima. Ona je otkrila razloge zbog čega ne želi da pokazuje svoju oazu miru: "Pitanje bi bilo sa moje strane, da li, i u koje svrhe služi slikanje i pokazivanje kuće, porodice unutra, šta se dešava u kupatilu, predsoblju, špajzu, kuhinji, dnevnoj sobi, u trpezariji, ne znam čemu to služi. Da li treba bosti oči ljudima, neko to nema, neko ima mnogo bolje, pa će da komentariše na ovaj i onaj način. Da li je to dobro uopšte i da li jednom pevaču treba to uopšte", objasnila je Sneža za Grandonline, koja je nakon smrti muža uplovila u vezu sa ginekologom Vanjom Miloševićem.