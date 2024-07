KAŽU OŽENIO OBIČNU ŠANKERKU, A ONA BOLJA OD SUPERMODELA: Rodila četvoro dece i prava je bomba u mini bikiniju

Supruga slavnog Meta Dejmona je prava lepotica, a na plaži je izmamila brojne uzdahe.

Izvor: Twitter/screenshot/Deadline

Oskarom nagrađeni glumac Met Dejmon otputovao je s porodicom na letovanju u Grčku, gde uživaju u čarima Mikonosa, a svi prisutni na plaži i u zanosnim oblinama njegove supruge Lusijane. Met Dejmon se opuštao u jednostavnom crnom šortsu za kupanje, a iako je pokazao zavidne mišiće, svu pažnju ukrala je Lusijana sa svojom fenomenalnom figurom u belom bikiniju.

Lusijana je suprugu podarila troji ćerke, dok iz predhodne veze ima još jednu naslednicu koju glumac odgaja kao svoje dete.

Met je Lusijanu upoznao u noćnom klubu u Majamiju u kojem je radila kao šankerka i konobarica. On je tada u gradu snimao film "Stuck On You" - "Metova priča je ta da me primetio s drugog kraja kluba, a svetlo je bilo na meni. Bila sam kao, da, noćni je klub, svetla su svuda", rekla je Lusijana 2018. godine. Dodala je i da su Meta ubrzo prepoznali drugi, a on se sakrio iza šanka i krenuo da razgovara s njom.

Dejmon se svideo Lusijani, ali ona nije htela da bude s njim jer je imala malo dete. Međutim, njemu se to svidelo: "Sviđa mi se što si majka i što ti je to prioritet", rekao joj je tada.

Par se verio u septembru 2005. godine, a venčali su se nekoliko meseci kasnije. Godinu dana nakon veridbe dobili su prvo zajedničko dete, Izabelu, a njeno rođenje je glumcu promenilo život: "Pre nisam imao život van filmova. Radio bih ceo dan, otišao u teretanu, a onda na spavanje. Sad imam svoju sreću i mir, pa jedva čekam da se vratim kući sa posla", rekao je jednom prilikom glumac, a kako Lusijana "grmi" u bikiniju.