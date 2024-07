"KRALJ OBRVA" ČEKA ČETVRTU BEBU? Adam rekao da ne može da voli djecu više od žene, pa sve zbunio fotkom

Adam Adaktar jednom objavom naveo je mnoge da pomisle da čeka četvrto dijete.

Izvor: Kurir

Adam Adaktar, samoprozvani "bog obrva" i zvijezda rijalitija Adaktarovi, neprestano pravi pometnju u javnosti - ponašanjem, slikanjem ispred Hrama Svetog Save na zlatnom tronu, ali i izjavama kao što je da "ne može svoju djecu da voli više od žene". Sa suprugom Anđelom ima troje djece, a na svom Instagram profilu redovno objavljuje fotografije i snimke iz njihovog luksuznog stana.

Sada je, čini se, pokazao nešto više od onoga što je htio, zbog čega je njegov stori izazvao pravu buru. Adam je snimao Anđelu kako se sprema za izlazak iz kuće, a svima je u oči upao njen stomak koji neopisivo podsjeća na trudnički.

S obzirom na to koliko Anđela pazi na izgled, vrlo je teško povjerovati da je prosto nabacila nekoliko kilograma više. Adaktar je krajem prošle godine za medije govorio o proširenju porodice i otkrio da planiraju da dobiju još djece, ali uz pomoć surogat majke - "Da, da, naravno! Imaćemo još djece, samo ih neće Anđela rađati. Ona je sa rađanjem djece završila, to je kraj. Mnogo je sad zgodna da bi to tijelo neko upropastio. Kada budemo imali uslova za surogat majku to ćemo i da uradimo, u nekoj drugoj zemlji. To je bila njena ideja, ja samo podržavam.

Adaktar se našao u centru skandala kada je se slikao ispred Hrama Svetog Save na zlatnom tronu, zbog čega je reagovala SPC, a onda i sve šokirao kada se pojavio na izboru za Mis Srbije obučen kao Josip Broz Tito - pored njega je bila njegova majka Alis, obučena kao Jovanka Broz, a tu je bila i tetka koja je glumila Sofiju Loren.

Javnost je brže-bolje zaključila da je Titovo odijelo na Adaktau pravo, zbog čega se muzej Jugoslavije oglasio na društvenim mrežama i pokazao Titovo odijelo u koferu, ali i napisao da se stvari iz maršalove kolekcije ne pozajmljuju ili iznajmljuju fizičkim licima.

Izvor: Kurir