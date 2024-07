DŽEHVA U TANGA KUPAĆEM RAŠIRILA NOGE, A LJUDE BLAM: "Gledaju te otac i brat... jedna 'dama' da ovako sjedi..."

Teodoru Džehverović masovno prozivaju zbog načina na koji pozira kada se fotografiše.

Teodora Džehverović odlučila je da napravi mali predah od obaveza, i pobjegne na more odakle svakodnevno objavljuje provokativne fotografije.

Najprije je oduševila pratioce serijom slika u jednodjelnom kupaćem kostimu sa trakicama, a onda je otišla korak dalje i okačila seriju fotki u minijaturnom bikiniju koji je malo toga ostavio mašti.

Sa oblina pjevačice malo ko je mogao da skine pogled, a iako su se u prvi mah zaređali komplimenti, nije trebalo mnogo da ljudi potpuno "promijene ploču".

Najveći problem je bila četvrta fotka u karuselu na kojoj Teodora sjedi u tanga kupaćem raširenih nogu.

Doduše, većina slika je izrazito provokativna, zbog čega mnogi smatraju da pretjeruje, kao i da nije potrebno da toliko pokazuje tijelo na mrežama.

"Četvrta slika…jel' moguće da smo došli do toga da jedna 'dama' ovako sjedi??", "Teodora voli da se slika u fazonu po*no, se*si, izazivački, kako bi dobila što više pratioca.Ne mogu da shvatim, da se moraš tako raščerečiti, da se toliko trćis i izbacujes gu*u. Ok, stvarno jeste zgodna, ali ovo je previše. Pa vidi ovo njen otac, brat...porodica. Ali kakvo je naopako vrijeme došlo, to je njima normalno izgleda", pisali su ljudi.

"Sve top, ali četvrta slika je meni kao ženi čisto ponižavanje", "Besplatan Onlyfans", "Uh, čemu ovo...", ređaju se kritike.

Najgore je što zaista, kada pogledate komentare, većina su više nego ponižavajući, a nepoznati muškarci ostavljaju komentare kakvi prije priliče nekim sajtovima za odrasle.

Ipak, Teodora se do sada nikada nije osvrtala na to, a da li će ovog puta reagovati, ostaje da vidimo.