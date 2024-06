SIN EMINE JAHOVIĆ POSTAO REPER: Već snimio pesmu - pevačica se odmah oglasila, a od oca ni traga, ni glasa

Stariji sin Mustafe Sandala i Emine Jahović odlučio je da krene stopama svojih roditelja.

Da jabuka ne pada dalje od drveta, definitivno se pokazalo u slučaju slavne pjevačice Emine Jahović i njenog bivšeg supruga Mustafe Sandala, čiji je stariji sin Jaman odlučio da se okuša u muzičkim vodama.

Njihov naslednik je odlučio da postane reper, a sada je snimio i svoju prvu pjesmu "Yaklaş Yanıma".

Sudeći po spotu koji će uskoro ugledati svijetlo dana, Jaman se sjajno snašao na snimanju, a ponosna pjevačica je među prvima komentarisala sa: "Mamino".

Emina je pjesmu podijelila i na svom profilu, a zanimljivo je da isto nije učinio njen bivši suprug Mustafa, iako je podjednako aktivan na mrežama gdje redovno dijeli snimke sa svojih nastupa, kao i fotografije i objave sa novom izabranicom.

Inače, Emina je bila na sudu sa bivšim mužem zbog neplaćanja alimentacije.

"Principi su u pitanju stvarno, i dalje smo na sudu, ali to ne sprječava djecu da se viđaju sa ocem", pričala je ona.

"Jaman je sada u pubertetu i treba mu puno pažnje i kontrole. Počeo je da izlazi, sad je postao di-džej, svake godine nešto novo. Mnogo sam posvećena i najbitinije mi je da sam dobra majka", izjavila je Emina, pa otkrila da li kontroliše sinovima društvene mreže:

"Ja bih voljela da ja to mogu. I tu sad da kontrolišem djecu ne mogu. Jaman ima 15 godina, ne mogu da mu slomim telefon, on ima svoju privatnost. Ja ne mogu da hakujem njegovu šifru i da mu gledam, jer on sada ima neke djevojčice i ja to ne želim da čitam. To su njegove privatne stvari. Jedino što mogu to je da pričam sa svojom djecom i to radim svaki dan", zaključila je Jahovićeva.

