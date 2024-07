BILA CECINA NAJBOLJA DRUGARICA, SAD OBOŽAVA KARLEUŠU: Pjevačica slavi rođendan, Jelena prva čestitala

Pjevačica Jelena Karleuša javno čestitala rođendan bivšoj najboljoj drugarici Svetlane Cece Ražnatović

Izvor: YouTube/ Svetlana Ceca Raznatovic

Pjevačica Mira Škorić je napunila 54 godine, a tim povodom se na društvenim mrežama oglasila njena koleginica Jelena Karleuša.

Jelena je u čestitki objavljenoj na Instagram storiju "razotkrila" Miru i navela da je "naizgled opasna": "Srećan rođendan mojoj dragoj Miri. To je taj emotivni, divni, odani Rak. Divna duša, nježna, povredljiva, a naizgled opasna. Da joj univerzum donese ljubav, mir, spokoj i da svi problemi koje joj ovaj život donosi budu ono što će sa lakoćom pobediti...", napisala je Jelena uz zajedničku sliku.

Mira i Jelena su dugogodišnje drugarice, a jednom prilikom Mira Škorić, govoreći o saradnji u Zvijezdama Granda, o Jeleni rekla:

"Nas dvije znamo da se pofajtamo i posvađamo kad radimo. To se uglavnom dešava oko izbora pjesama. Ona ima jedno mišljenje, ja drugo. Ja hoću narodno, ona traži pop. Međutim, naše svađe traju kratko. Ona je prekorektna i posvećena je kandidatima. Upućena je u svaki detalj. Recimo, danas neće biti na probi, ali će biti upućena u sve šta i kako".

Pjevačice Svetlana Ceca Ražnatović i Mira Škorić, godinama su bile najbolje prijateljice. Pjevačice su se družile od "djevojačkih dana", snimale su pjesme i spotove zajedno, nastupale, odlazile jedna drugoj na slavlja, a onda su prije nešto više od 15 godina prekinule svaki kontakt.

Ni jedna ni druga godinama nisu komentarisale pisanje medija o navodnim razlozima prekida prijateljskih odnosa, a ova tema je postala aktuelna ponovo nakon što je Ražnatovićka obradila pjesmu "Ne računaj na mene" - duet sa Mirom, sa pjevačicom Majom Berović.

Mira Škorić je oštro reagovala na društvenim mrežama, Maju nazvala "nedop***anom glupačom", nakon čega je postao aktuelan intervju Škorićke o prekidu prijateljstva, koji je dala prije nekoliko godina. Mira je tada otkrila da joj se Ceca nije javila kada joj je preminula majka:

"Nije me pozvala, niti mi je poslala poruku. Eto, Ceca to nije učinila. Svako ima svoje razloge, ali je istina da me nije pozvala Puknu brakovi posle 40 godina, a ne jedno prijateljstvo. Ne postoji šansa da se ja prva javim. Za razliku od ostalih, imam svoj stav o svemu tome i zašto bih morala da budem nešto što nisam. To što je između nas više nije ni bitno. Ja sa njom nisam u svađi, jednostavno ne komuniciramo, ne družimo se", rekla je pjevačica.