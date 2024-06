"TAJ VAM JE OBILIĆ NA KOSOVU VEČERAS!" JK dala savjet srpskim fudbalerima, pa žestoko urnisala Cecu

Jelena Karleuša komentarisala Cecu Ražnatović, ali i dala savjet fudbalerimapred večerašnju utakmicu sa Danskom.

Svetlana Ceca Ražnatović boravi u Minhenu sa ćerkom Anastasijom, te pruža poršku svom zetu, fudbaleru srpske reprezentacije Nemanji Gudelju.

Pjevačica se nedavno i oglasila za medije, te posavjetovala Dragana Stojkovića Piksija istakavši da "ima iskustva", jer je i sama vodila fudbalski klub. Njenu izjavu je odmah komentarisala Jelena Karleuša koja, u svom stilu, nije štedjela riječi.

"Možda nisam imala fudbalski klub kao Ceca i ne razumijem se u fudbal kao ona, jer je velika razlika kad si u braku sa fudbalerom i kada si u braku sa onim ko šamara fudbalere, ali bih svakako i ja pružila svu podrsku našoj fudbalskoj reprezentaciji i selektoru. Oni ovih dana prolaze kroz veliki pritisak, napade, što je sasvim normalno kad je riječ o nama Srbima! Sebi sami smo najveći neprijatelji. Ali ja baš imam čudan osjećaj da ćemo večeras potomcima Vikinga da pokažemo put Valhale! Ili da se izrazim srpski, da im j....o kevu!", započela je.

"A ako mene pitate (iako se ne razumijem i niko me ne pita, hahaha) trenutno samo energetski osjećam (a sve je energija) da je onaj u kog su se najviše ogriješili i ko se vraća u polje dobijanja zapravo Luka Jović. Taj vam je Obilić koji ubija Murata na Kosovu večeras. On vam je energetska bomba, iskoristite to. I ima još jedan koji vuče jaku energiju, preziva se Pavlović. Svi su oni vrhunski fudbaleri, na čelu sa kapitenom koji je jaka kičma, ali nekada nije samo do talenta, nekada Univerzum plete Eudne niti! A to Piksi najbolje zna! Napred momci", dodala je.

Potom je još jednom pecnula Cecu:

"Ps (ako pobijedite, a hoćete, tu je Ceca i nepozvana da zapjeva sa sve Gudelj dresom, jadan momak zato i ne igra) Srećno! SRBIJA!"

