BILA SAM UŽASNO DEBELA, MALTRETIRALA ME I POVREĐIVALA: Sestra Nataše Bekvalac ima traume zbog nje

Kristina Bekvalac jednom prilikom otkrila je da ju je sestra Nataša Bekvalac maltretirala kad su bile male, kao i šta joj je sve radila i kako joj je jednom prilikom izgulila kolena.

Izvor: Instagram

Novosadska barbika, Nataša Bekvalac veoma je bliska sa svojim sestrama, posebno s Kristinom koja joj je velika podrška i pomoć oko karijere. Pre nekoliko godina, tačnije pre 17, u jednoj emisiji je Kristina iznela toliko stvari o njoj da je pevačici bilo i neprijatno, pa je na trenutke smeh pretvarala u vrlo ozbiljnu grimasu na licu.

Kristina je, pored još nekoliko ljudi iz Natašinog života, pričala o njoj kakva je do tada i tada bila, pa osim lepih stvari, otkrila je i one manje divne.

"Bila je grozna prema meni. Maltretirala me je dosta. Sva je bila kao dečak, brza, okretna, a ja sam bila užasno debela i troma. I stalno me je vukla, non-stop sam padala zbog nje, povređivala me je", rekla je Kristina, pa opisala jednu svoju traumu iz detinjstva: "Kad smo bile male, sve tri smo spavale u istoj sobi, Nale i ja smo spavale u krevetu na sprat, ona gore, ja dole. Godinama, to nikad neću zaboraviti, godinama je usred noći skakala na mene sa sprata i vikala: 'Ja se nekad povampirim, ja se nekad povampirim'. To joj nikad neću zaboraviti, godinama sam verovala da moja sestra u toku noći postane vampir".

Međutim, to nije bila jedina trauma koju Kristina ima od Nataše, a jedna od njih je uključivala i ozbiljne povrede: "Vozila je bicikl, ja sam sedela pozadi i ona nije primetila da sam pala. Vikala sam i od straha sam se uhvatila za točak, ona me je tako vukla 100 metara. Na kraju nisam imala kolena, ostale su samo kosti. A glavnu stvar nisam rekla, zašto je ona vozila tako brzo, zato što smo vijale njenog dečka Dejana u koga je ona bila zaljubljena kad je bila mala", ispričala je Kristina u nekadašnjoj emisiji "Da pređemo na ti".

Već tada, iako je ova emisija emitovana pre 17 godina, bilo je jasno da se sestre obožavaju, iako su traume tu, a danas su njih dve nerazdvojne, pa osim sestrinske veze imaju i poslovnu.