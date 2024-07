NIJE TO DIJETE OD 19 GODINA! Đuro Palica progovorio o 25 godina mlađoj djevojci - "Ljudi, hajde računajte"

Glumac Branko Babović progovorio o razvodu i novoj partnerki

Izvor: Kurir

Glumac Branko Babović, koji je u narodu poznat po liku Đura Palice u "Kursadžijama" se nedavno razveo, i šokirao priznanjem da ima djevojku koja je mlađa od njega.

"To je stara priča, 5 godina već 6 nisam u braku, tako da, život je to... Dese se neke nove energije koje čovJek sretne, tako je kod žena, tako je kod ljudi. Ja ne vidim zašto bi muškarci bili u tom pogledu favorizovani, u odnosno na žene, u tom kontekstu favorizovani. Sasvim je normalno da žena kaže čovjeku "izvini prijatelju, ja ne mogu i s tobom, ćao, ćao", ne vidim šta je tu problem", rekao je glumac i nastavio:

"Dese ti se neke nove energije u životu koje smatraš da su ti potrebne, da su ljudske, koje te podmlađuju, koje ti daje novu životnu energiju, ne umanjujući vrijednost osobe sa kojom si živio, koja ti je rodila djecu", rekao je Branko i objasnio da razlika između njega i nove partnerke nije 28 godina, kako su pojedini mediji prenijeli, već "24, 25".

"Istina je to, samo nije 28, već 24, 25. Oni pričaju da imam 68, neke laži... Imam problem, nisam na društvenim mrežama, imam neke lažne profile, ljudi objavljuju, a ja ne znam ništa. Ne pratim sebe. Upravo javljaju drugi, kao vi, 'e vidi ovo šta sam radio', neko objavi nešto, ja pojma nemam. Ne samo to, dešavalo se da ja izjavim nešto i iza toga stojim uvijek, ali oko toga se pravi neka druga dimenzija pa se doturi još nešto, sa čim ja nemam nikakve veze. Ali dobro, to je tako u životu, to ili te nervira ili oguglaš, ne oguglaš, ili pratiš ili ne pratiš, a ja zaista to ne pratim. To se jeste desilo u mom životu, ništa to nije strašno. Hvala Bogu, zdravi smo svi, ja sa mojim sinovima u odličnim odnosima. Da se desila nova ljubav, jeste, to je činjenica.

Glumac se potom dotkao razlike u godinama.

"Kad ja kažem to ili vi nebitno - 'Branko Babović je u vezi s nekom ženom koja je 24 godine mlađa od njega'... Šta to znači? Koliko ta žena ima godina? Ajmo, razmislite malo. Pa nije to dijete od 19 godina, to je žena od 40, zrela žena. Ali time se niko ne bavi, niko tako ne razmišlja. Doduše, ja kad kažem ljudima da imam 65 godina, oni su "aj, majke, bježi". Daju 40-45 godina. Bio sam u situaciji, "evo ti lična karta, pa vidi". I sad je to kao nešto strašno. Čovjek koji ima 65 godina, pa čekajte ljudi, koliko ta dama ima godina?! Čekajte,je li to maloljetnica, što pričamo mi? To su ozbiljne ličnosti, zrele ličnosti, zrelije od nas, 100 puta od muškaraca. Ali iskreno, to mi smo dileje, ne znamo ništa", rekao je glumac.