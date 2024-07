ZAŠTO SE SANJA KUŽET NIJE UDALA? Nemanji rodila i drugog sina, a brak ni ne spominju!

Atraktivna voditeljka juče je na svijet donijela trećeg sina

Izvor: Instagram/sanja_kuzet

Voditeljka Sanja Kužet porodila se u tajnosti i na svijet donijela sina kom su ona i njen partner Nemanja dali ime Vuk. Sanja se nekoliko puta u javnosti pojavila sa svojim suprugom Nemanjom Živojinovićem, s tim što on, zvanično, nije njen muž.

Sanja je jednom prilikom govorila o eventualnom sklapanju braka i objasnila zašto do sada nisu stali na ludi kamen.

"Bila sam u drugom stanju kada sam se udala prvi put. Lijepe uspomene, mislim iskreno, to su zaista u tom trenutku bile jedne jako važne i lijepe stvari za mene. Drugi put nisam obukla vjenčanicu, ne zato što nismo moj sadašnji partner i ja željeli da do toga dođe, nego prosto neki splet čudnih okolnosti. Mi od kako smo se spojili, mi stalno nešto stvaramo, gradimo, planiramo i non-stop nam se nešto dešava. Mi zaista nismo imali nekog predaha u tom smislu da se tim vjenčanjem bavimo. Onda su nas sve ostale životne stvari i okolnosti zapravo naučile da je mnogo bitnije sve to drugo što radimo, nego sam taj jedan čin i taj dan. Tako da ne bježimo od toga, ko zna možda će se to desiti u nekom trenutku, ali i ovako nam je sjajno", rekla je svojevremeno za domaće medije Sanja.

Sanja se juče porodila carskim rezom, a ovim povodom se oglasila Grand produkcija.

"Sa ponosom i radošću objavljujemo da se naša Sanja Kužet juče ujutru porodila carskim rezom i na svijet donijela dječaka Vuka Živojinovića. I mama, i beba se osjećaju sjajno, zahvaljujemo se svima na ukazanoj pažnji".