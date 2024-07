NAJFATALNIJA PLAVUŠA SA BIVŠIM IMALA ODNOSE 24/7: Nije mogao ni da "dobaci" onome što joj je uradio dedica od 80

Najfatalnija plavuša svih vremena, Pamela Anderson, imala je iza sebe buran život, naročito kada su ljubavi u pitanju.

Izvor: Profimedia

Slavna glumica Pamela Anderson proslavila je 1. jula 57. rođendan, i čini se da konačno u životu ima sve što je željela. Poslednjih godina živi poručenije, te se tek s vremena na vrijeme pojavi u javnosti, i tako joj, po svemu sudeći, odgovara.

Naročito nakon "hajpa" koji je nastao nakon što je početkom godine objavila memoare "Love, Pamela". Tada je prvi put otkrila tajne iz svog života o kojima se do sada samo nagađalo.

Ljude je posebno zanimao njen odnos sa Tomijem Lijem sa kojim je, kako je napisala, u jednom trenutku imala danonoćno odnose.

Podsjetimo, njihova veza i te kako je punila medijske stupce, te ovo priznanje nije iznenađenje, s obzirom da nekadašnji par nije birao ni vrijeme ni mesto da razmjenjuju dodire, ali ono što jeste bilo šok bilo je njeno priznanje da čak ni Tomi nije mogao da dobaci iskustvu koje je imala sa jednim čovjekom od osamdeset godina.

Izvor: Profimedia

Ovo iskustvo ju je potpuno ostavilo bez teksta, i kako kaže, ništa slično nikad nije osetila. Naime, ona je igrala tango sa čovjekom koji je mogao da joj bude deda, a kako je poznato da ovaj ples i te kako erotski utiče na ljude, ovakvo priznanje nje iznenađenje.

Pamela je istakla da u isto vrijeme čvrst i nježan način igre bilo "najčulnije iskustvo koje je ikada doživela".To se desilo kada je još bila u 20-im, prilikom posete Buenos Ajresu, i istakla je da osećaj da je vodi pravi muškarac nikada nije osjetila osim tada.

"To me je promijenilo i nikada to nisam zaboravila", napisala je 57-godišnjakinja.

Podsjetimo, jedna od najfatalnijih plavuša svih vremena udavala se pet puta, od čega je dva puta rekla "da" pokerašu Riku Solomonu. Kako je opisala u biografiji, do njenih brzih brakova je došlo jer je smatrala da je zaljubljena u nekog ukoliko poželi da ima sa njim intimne odnose.

Naime, glumaca je u knjizi opisala da je užasno se*sualno zlostavljanje koje je pretrpjela u detinjstvu oblikovala njene kasnije percepcije o vezama, ljubavi i se*su, pa otud i gore pomenuti stav.

Doduše, brak sa Tomijem Lijem bio je iz ljubavi, a kako je napisala, nakon vjenčanja proveli su sate i sate u spavaćoj sobi, a imali su odnose čak i dok je bila hospitalizovana jer joj je pukla cista na jajnicima, a na ruci je imala kanilu.

Nažalost, iako ih je vezivala strast, njihov brak bio je prožet nasiljem, ljubomorom, zbog čega je odnose okončala svaku put.