TADIĆEVA PRVA ŽENA SE ZAMONAŠILA I POSTALA MATI IRINA: "Bila veliki protivnik vjere, strašno bih voljela da znam zašto"

Živjeli su kao podstanari i jedva sastavljali kraj s krajem

Izvor: YouTube/ Demokratska stranka

Prva supruga Borisa Tadića, bivšeg srpskog predsjednika, bila je novinarka porijekom iz Osijeka i zvala se Veselinka Zastavniković. Par godina nakon razvoda od Borisa Tadića, odlučila je da se zamonaši i uzme ime Irina, na predlog patrijarha Pavla.

Rođena je u Osijeku, kao ćerka oficira JNA. Radila je kao novinarka, a potom i u Ministarstvu vjera. Veselinka je 2002. godine otišla u manastir u Peći kao iskušenica, gde se 2008. godine zamonašila. Veselinka je bila iskušenica punih pet godina, a bila je zadužena za održavanje odaja pokojnog patrijarha Pavla, koji je formalno držao i pećku mitropoliju. Govorilo se da je Nevenka, Borisova majka bila protiv njihovog braka, a par se vjenčao uprkos tome, i iznajmio jeftinu podstanarsku sobu u ulici Koče kapetana.

Budući da nisu imali stalni posao, Boris je prodavao novine na ulici, a Vesela je šila i prodavala lutke od krpe. Finansijsku olakšicu osjetili su tek kada se Boris zaposlio kao profesor psihologije u Beogradu. Problemi u braku su se, navodno, pojavili nakon razlika u političkim pogledima, i to nakon što je početkom devedesetih Boris Tadić s ocem Ljubomirom utemeljio Demokratsku stranku.

O Veselinki, monahinji Irini, govorile su njene školske drugarice za Jutarnji list.

Bila je 1971. kada je u 1. razred gimnazije “Braća Ribar” krenula nova generacija učenika, a među njima i Veselinka Zastavniković, Jasminka Hruška i Jasenka Denin.

"Od prvoga dana Vesela, kako smo je zvali, Jasminka i ja bile smo nerazdvojne, najbolje prijateljice i tako sve do četvrtog razreda i maturske ekskurzije u Pariz. Nakon gimnazije Jasenka je ostala u Osijeku, Vesela je otišla na studije u Beograd, a ja u Zagreb, ali i dalje smo ostale dobre prijateljice, komunicirale, viđale se u Osijeku". Od 1991. godine nisu se čule ni vidjele.

"Rat je učinio svoje i naša je komunikacija prestala. Čuli smo da se zaredila, i to je za sve nas koji smo je poznavali bio golem šok. Ona je bila veliki protivnik vjere i svega što je vezano uz vjeru, na šta je možda uticalo i vaspitanje, jer joj je otac bio oficir. Ona nije bila, kako bih rekla, običan ateista ili agnostik, nego baš protivnik vjere i utoliko mi je njena odluka da se zaredi još čudnija".

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Jedno je kada neko postane vernik i počne da odlazi u crkvu, ali ovako drastičan korak i odlazak u tako zatvoren red mi je misteriozan i strašno bih voljela da se jednom čujem s njom, vidim je i pitam šta je nagnalo na tu odluku", rekla je Jasenka Denin.

Dodala je da su prije nekoliko godina pokušali da dođu do nje i pozovu je na proslavu mature, ali u tome nisu uspjeli.

"Znam da je naš bivši gradonačelnik, a danas hrvatski ambasador na Kosovu Zlatko Kramarić, kad je došao tamo, pokušao da stupi s njom u kontakt, ali ona je poručila da ne komunicira ni sa kim iz spoljnog svijeta, čak ni sa roditeljima. Kramarić nije išao s nama u razred, ali smo bili ista generacija i nas smo troje bili u uredništvu školskog lista", ispričala je Jasenka Denin.

Školska drugarica dodaje da se u gimnaziji vidjelo da je Vesela talentovana za novinarsko zvanje, što je posle i pretočila u praksu, ali i da nijedna od drugarica nije imala momka u srednjoj školi.

"Zanimljivo, niti jedna od nas tokom srednje škole nije imala momka. To je došlo tek posle, na studijama, gdje je i upoznala Borisa. Njih su dvoje nekoliko puta godišnje dolazili u Osijek i redovno smo se viđali, a kako su njegovi roditelji bili protiv te veze, njih su dvoje, kao pravi disidenti i revolucionari, živjeli kao podstanari, bez ičije pomoći. On je, kao što se zna, prodavao knjige, a ona je izrađivala krpene lutke punjene hranom za ptice, koje je donosila i mojoj ćerki kao darove. Nikad se nisu žalili, bili su dobar i sretan par i koliko znam, imali su prelep brak. Mislim da je on bio njena najveća ljubav. Oboje su bili prelijepi i prezgodni. Uostalom, on je i sada šarmantan muškarac, a i na njoj se, prema slici iz novina, vidi da je još lijepa", rekla je Jasenka i spomenula da je prije nekoliko godina u Mađarskoj srela Tadića i prisjetili se mladosti.

"On me tada pitao znam li da je Vesela otišla u manastir, na što sam mu odgovorila potvrdno, ali ništa više od toga nismo razgovarali o njenoj odluci i sadašnjosti".

Bivši predsjednik Srbije Boris Tadić se ponovo oženio, i iz braka sa sada bivšom suprugom Tatjanom ima dvije ćerke Mašu i Vanju. Maša Tadić svojevremeno je privukla veliku pažnju svojim slikama na društvenim mrežama. Maša je na Instagramu dijelila fotke sa ljetovanja i iz izlazaka, a kao ona živi zanimalo je mnoge.