Nekadašnji načelnik Odseka za krvne delikte Žarko Popović ekskluzivno je izneo detalje incidenta koji se dogodio krajem 2007. na stadionu Crvene zvezde kada je jedan od navijača napao policajca u civilu.

"Ovo do sada nigde nisam pričao. Postoji ozbiljna priča operativnog karaktera koja je došla od ljudi bliskih Crvenoj zvezdi i 'Severu'. Ta publika nije samo skup huligana. Vođe navijača su postali ozbiljni likovi u ovoj zemnlji nažalost. Oni prisustvuju raznim sastancima, dobijaju razne informacije od službe, od političara", rekao je Popović i dodao:

"Do mene je došla priča od jednog vođe zvezdinih navijača da je incident na Severu kada je Uroš Mišić napao žandarma Nebojšu Trajkovića zapravo bio insceniran. Naime, bila je priča da se Zvezda i Partizan privatizuju. I Dragan Džajić je tim povodom, nekoliko meseci pre ovog incidenta, rekao da bi realna cena Marakane sa klubom bila oko 650 miliona evra. Najveći apetit da kupi Crvenu zvezdu i to zemljište je imao Miroslav Mišković jer je hteo da tu pravi neki tržni centar. Međutim, u to vreme mu je to bila velika cifra. E onda su se on i Boris Tadić dogovorili da se izrežira jedan incident na 'Severu' koji bi na najgori način oblatio Zvezdu. I napravili su šta su napravili."

Popović kaže da tvrdnje da je Mišić gurao baklju policajcu u usta nisu tačne.

"Nije mu gurao baklju u usta već je samo mahao bakljom ispred njega. Stavili su tog Mišića koji nikad nije bio na Severu i koji svojim fizičkim izgledom i godinama odudara od ambijenta. Žandarm Trajković je rasklopio pištolj i bacio ga jer se plašio da će mu oteti oružje. Trajković je pre svega doživeo težak nervni slom tada jer nije znao koja je njegova uloga tu. A u loži su tog dana sedeli komandant Žandarmerije, Tadić i Mišković i gledali utakmicu. Posle toga je zaustavljena prodaja Zvezde. Onda su krenula hapšenja Džajića, Cveleta i sav onaj cirkus", rekao je Popović za Balkan info.

Podsetimo, Uroš Mišić je 2. decembra 2007. na fudbalskoj utakmici bakljom napao policajca u civilu Nebojšu Trajkovića i tom prilikom naneo mu teške telesne povrede lica i leđa. Mišić je dva puta osuđivan na 10 godina zatvora pred Višim sudom za krivično delo teško ubistvo u pokušaju. Na kraju je pravosnažno osuđen na 5 i po godina zatvora,

Iz požarevačkog zatvora "Zabela", po odluci Višeg suda u Beogradu, pušten je 4. decembra 2012. jer je ispunio uslove za amnestiju. Mišiću je amnestijom "skinuto" šest meseci kazne. Inače, Mišić je u više navrata tokom trogodišnjeg procesa izrazio kajanje zbog svog ponašanja prema Trajkoviću, koji tvrdi da mu je psihičko i fizičko zdravlje pogoršano posle napada. Tokom višegodišnjeg procesa, ovaj postupak je izazivao veliku pažnju javnosti, a navijači Crvene zvezde su grafitima po gradu i transparentima na stadionu tražili "Pravdu za Uroša".