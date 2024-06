NA VRHUNCU SLAVE OSTALA BEZ IČEGA: Kešu godinama maltretirali, a sada izgleda bolje nego ikada!

Pjevačica Keša (37), koja je dva puta nominovana za Gremi, pokazala je svoju senzacionalnu figuru u bikiniju na plaži u Meksiku.

Izvor: Profimedia

Pjevačica, čije je pravo ime Keša Rouz Sebert, pojavila se u crnom kupaćem kostimu sa topom koji ide samo na jedno rame i sitnim gaćicama, dok je njena utegnuta figura došla do izražaja.

To je rezultat potpune promjene načina života – uvela je redovne obroke u približno isto doba dana, trudi se da se hrani što zdravije, vježba najmanje tri puta nedeljno i redovno ide u šetnje.

Izvor: Profimedia

Pjevačica, koja ima hitove od svojih muzičkih početaka (poznata je po duetu sa Floridom na 'Right Round', a tu su i 'Tik Tok', 'Take it off', 'Blah Blah Blah', 'Ve R Vho Ve R...) se u prošlosti često borio sa viškom kilograma, a čak je bio i hospitalizovan zbog ozbiljnijih poremećaja u ishrani.

Njena majka je tada izjavila da su to izazvali ljudi iz njene diskografske kuće i producent dr. Luke, koji joj je rekao da mora da smrša po svaku cijenu. Borila se sa bulimijom i anoreksijom, a usponom karijere počela je „polako da gladuje”.

Godine 2017. priznala je u intervjuu za Rolling Stone da je „stvarno mislila da više ne može da jede hranu“ i na kraju se prijavila za liječenje.

"Da sam jela, bilo bi mi zaista neprijatno i naterala bih se da povratim. Pomislila sam - o moj Bože, ne mogu da vjerujem da sam uradila tu užasnu stvar. Tako me je sramota jer nisam 'ne zaslužuje da jedem hranu što je bilo gore za mene i što sam postajao bolesniji, to je više ljudi počelo da mi govori da izgledam 'bolje'.

Priznala je prošle godine da je došla do tačke u svom poremećaju u ishrani kada je njena anksioznost postala toliko jaka da više nije mogla da funkcioniše.

"To mi je zaokupljalo um od jutra do mraka. Bila sam opsednuta kako izgledam, šta stavljam u usta, kolike su porcije i ta stvar i opsesija odobravanjem drugih ljudi mi je postala prevelika", priznaje ona. .

Godinama ju je fizički i psihički zlostavljao njen menadžer, dr. Luke, a pevačica nije smjela da kaže ni riječ protiv čoveka koji ju je pretvorio u svjetsku zvijezdu.

Menadžer je maltretirao

Njen mentor i producent ju je drogirao, silovao i emocionalno uništavao poslednjih 10 godina, a sve vrijeme je kontrolisao njenu karijeru i život kroz brojne prijetnje i manipulacije. Kada je postala svjesna da će je nastavak ove saradnje bukvalno ubiti, odlučila je da izađe u javnost i otkrije cijelu istinu. Tužila je svog menadžera za silovanje.

Ali stvari su opet krenule naopako! Na sudu nije mogla da dokaže njegovu krivicu, pa je pohlepni menadžer pjevačici zadao još veći pakao. Odlučio je da joj uništi karijeru. Keša je pokušala da sama snimi album, ali bez podrške uticajne diskografske kuće nije uspjela. A zbog ugovora koji je potpisala, moraće da sačeka još četiri godine prije nego što ponovo bude mogla da koristi svoj glas u javne svrhe.

Javnost joj je dala veliku podršku tokom tog bolnog perioda, ali ne i Soni – ta moćna kompanija stala je na stranu dr. Luke. Iako su predstavnici kompanije Soni izjavili da su Kesha i Dr. Oni više ne moraju da pronađu Luku u istoj prostoriji i da joj je dozvoljeno da stvara i snima bez njegovog direktnog mešanja, sama činjenica da je dr. Luk je na neki način ipak bio šef, to je uticalo na njeno psihičko stanje.

Zbog toga se slomljena pop pevačica povukla iz javnosti, a pritom nije mogla ni da zaradi. Zatim se 2017. godine, nakon dugog sudskog procesa, vratila na muzičku scenu albumom 'Rainbow'.