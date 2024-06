"DALI SU MI BEBU U RUKE, A ONE BILE ZAGNOJENE" Glumac kog su priveli u Beogradu krizirao u bolnici - preživeo pakao

Glumac iz BiH Feđa Štukan kog su pre nekoliko dana priveli na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu imao je više nego težak život.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Poznati glumac iz BiH Feđa Štukan nedavno je priveden na aerodromu "Nikola Tesla", i preti mu deportacija s obzirom da mu je zabranjen ulazak u Srbiju.

Štukan je ranije govorio o ličnim problemima sa kojima se susreo ali i jezivim tragedijama koje je doživeo.

"Moja sestra je rodila kćerku, a ja sam bio u teškoj krizi tu noć. Nazvala me je da dođem, da joj pomognem da ode do bolnice. Pošto sam u krizi, dileri ne rade posle 22, 23 sata, a ovo je bio negde oko 2 - 3 ujutru... I ja odem s njom u bolnicu i sačekam ispred vrata, dok me nisu pustili da uđem i kriziram u hodniku. Samo čekam da svane jutro, da se diler probudi oko 10 i samo mislim o tome kad će se probuditi i kako ću ja otići do njega. U tim mojim mislima mi oko 4 - 5 ujutru iznose Romanu, daju mi je u naručje. Apsolutno nemam odnos prema tome jer sam u krizi, razmišljam samo o heroinu. Ne zanima me tada apsolutno ništa, ni sestra ni njeno dete', započeo je za Blic.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

"Moja hemija moždana je totalno izmenjena, to više nisam ja nego je to monstrum koji jede tu posebnu vrstu hrane, ono što sam probao teorijom žohara da objasnim. Jer heroin, kad se o tome priča, ne mogu da pričam ovozemaljskim jezikom jer jednostavno ne mogu da opišem to. Zato sam probao nekim alegorijama da to nekako opišem. Dali su mi dete, a moje ruke su bile zagnojene. To se zove 'out', kad promašite venu i natekne sve, zagnoji se, bude crno, crveno, zeleno, raznih boja.... moje ruke su bile takve, svuda, čitavo telo. Već odavno se sve povuklo, sve vene, pa nisam imao ni gde da se popravim. U čelo, vratne vene, genitalije, tamo gde je ostao bilo koji komad krvnog suda, on je stradao", dodao je.

"Sad, i te ruke su bile takve i ja držim dete u rukama i razmišljam da je to možda poslednji put da je vidim, da je to život koji se rodio, a da jedan život sad odlazi, da će njoj roditelji reći kako je imala ujaka koji je umro od nekog raka, verovatno bi je slagali. I tada sam nekako ukapirao da bi možda bilo pametno da nastavim da živim. Stid me je bilo da umrem pred tim detetom", rekao je tada.