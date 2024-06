KO JE BIVŠA LUKE JOVIĆA KOJOJ JE NAPRAVIO DIJETE NAKON RASKIDA: Zbog nje je morao da krije ljubav sa Sofijom Milošević

Luka Jović ponosni je otac troje djece, a prvog sina dobio je sa bivšom djevojkom nakon raskida.

Izvor: Instagram/andjela__manitasevic

Danas sa tribina su ga bodrili ne samo fanovi, već i sestra Milijana, kao i njegova partnerka Sofija Milošević sa kojom je dobio dvoje djece - sinove Alekseja i Teodora.

Izvor: MN Press

No, prije nego što će sa lijepom manekenkom uploviti u mirnu luku, srpski reprezentativac već se ostvario u ulozi oca i to sa bivšom djevojkom Anđelom Manitašević.

Par se zabavljao od 2014. do 2016. godine, a onda su se razišli u normalnim, prijateljskim odnosima. Ali, stara ljubav ostavila je svoj trag pa se tako, kada su se slučajno sreli 2018. godine, probudila nekadašnja strast, a Anđela je neplanirano ostala trudna.

Izvor: Instagram

"Luka i ja smo bili prava priča od 2014. do 2016. godine. Tada smo se ludo voljeli, ali ljubav se ugasila i razišli smo se sasvim normalno, civilizovano. Međutim, 2018. smo se sreli i proradila je strast. Zatrudnjela sam neplanirano, ali kad se već desilo – oboje smo bili za to da se rodi dijete. Sada imamo Davida i zahvalni smo bogu na tom daru. Međutim, mi nikad od 2016. godine nismo bili u vezi. Imamo naše dijete, ali svako može da radi šta hoće", objasnila je Anđela Manitašević tada beogradskim medijima.

"Želim mu svu sreću na svim poljima. Odmah da vam kažem, Luka je otac mog djeteta, mi se redovno čujemo video-pozivima iz Madrida. Za njega su vrata našeg doma otvorena i u dva sata ujutro. Kad god je u Beogradu, dođe da vidi našeg sina, pažljiv je otac, dobar i to je meni najbitnije. Odemo na piće svo troje ili na ručak, večeru". dodala je jednom prilikom.

Sa druge strane, Lukina sadašnja partnerka Sofija Milošević priznala je da su na početku zbog bebe morali da kriju ljubav.

"Njegova situacija je bila komplikovana zato što nije sa tom djevojkom već nekoliko godina, ali je to sve protumačeno na drugačiji način. Da ja razbijam brakove, a nikakvog braka nije bilo… Trudili smo se da sakrijemo što je duže moglo. Mama me je zvala, ja sam od svih krila… On je imao sina, David je imao 4 mjeseca. Kako ja da objasnim svima cijelu situaciju sa njegovom bivšom djevojkom? Znala sam da će to na kraju sve da bude kako treba… Znaš kako to ide kod nas. Drago mi je da se sve sredilo, da su se stvari iskristalisale", ispričala je manekenka.

U međuvremenu, Anđela je pronašla novu ljubav – takođe fudbalera. U pitanju je Nemanja Branković, sin čuvenog srpskog atletičara Slobodana Brankovića. On je Anđelu zaprosio u avgustu na Kalemegdanu, a 2022. godine su stali i na ludi kamen. Sada imaju i ćerku, koju podižu zajedno s Davidom. Anđela je otkrila i da li će ga upoznati s Lukinom drugom djecom.

"Verujem da David još uvijek nije svjestan cijele situacije. Brata je ipak video par puta, on je još uvijek beba, a Davidu su, kao i svoj djeci u tom uzrastu, interesantniji odrasli nego druga djeca. Za konkretniji odgovor moramo da sačekamo da David bude malo stariji, da može da mi prepriča kako se proveo", rekla je u jednom intervjuu.

A kako danas izgleda lijepa Anđela, pogledajte u galeriji u nastavku:

