UNUKA LJUBIŠE SAMARDŽIĆA JE BOMBA! Ostala bez oba roditelja, ali i dalje se smije i izgleda kao top model

Pogledajte lijepu unuku legendarnog Ljubiše Samardžića, Saru, za koju kažu da izgleda kao top model.

Izvor: Instagram/sara_samardzic

Poznati glumac Ljubiša Samardžić preminuo je 2017. godine, a iza sebe je ostavio brojne uloge, nezaboravne replike iz kultnih filmova i serija mnogo nagrada i priznanja, ali i divne unuke, od kojih je jedna Sara Samardžić. Sara je diplomirani menadžer bezbjednosti, i često je aktivna na društvenim mrežama, pa možemo da vidimo da uživa u putovanjima, ali da ipak vodi skroman život daleko od očiju javnosti.

Ona plijeni ljepotom i izgleda kao manekenka. Oca je izgubila rano, a Ljubiša se nikada nije oporavio od prerane smrti svog sina Dragana 2001. godine. Prije nekoliko godine Sara je izgubila i majku, a na svom Instagramu je podijelila sliku svojih roditelja sa vjenčanja uz komentar kako su sada tamo negdje opet zajedno.

Posle dedine smrti Sara je na Instagramu napisala: "Imala sam sreće što sam te poznavala 23 godine, od kad sam bila mala i nisam shvatala šta je to biti glumac i biti poznat, što sam se durila kad prilaze nepoznati ljudi dok šetam sa svojim djedom, što sam plakala na scene 'Policajca sa Petlovog brda', jer kako moj deda može da sedi sa 4 žene, a da nijedna od njih nije moja baba, što sam obožavala da me vodiš u kancelariju i na snimanja, i da dolaziš po mene u vrtić, kao i kad me uzmeš u naručje i plešemo, pa sve do danas kad mogu da kažem da si mi bio uzor, oslonac i uvijek podrška.

Mislim da je suvišno spominjati tvoju karijeru, i koliko je bila čast biti unuka takve legende. Pokazao si mi šta znači borba i koliko snage si imao i koliko je tvoje srce bilo jako.

Znam da si tamo gore srećan i da si posle toliko godina opet sa svojim Gagom. Ne brini ostavio si nas žene u sigurnim rukama, Stefke će nas paziti ovdje, on je sad glava kuće, a ti i Gaga sa neba. Deda, a sad adio".

Ovako izgleda Sara: