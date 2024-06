"DUŠKO JE PRIJE KARLEUŠE BIO NIKO I NIŠTA" Pjevačica raspalila po Tošiću posle skandala na Dedinju - Sramota!

Anabela Atijas stala na stranu koleginice Jelene Karleuše

Izvor: Mondo/Stefan/Stojanović

Pjevačica Jelena Karleuša prije nekoliko dana se našla u centru skandala zbog supruga Duška Tošića koji je navodno nasrnuo na nju, odgurnuo je i počupao, a njenom prijatelju, koji je bio u vili na Dedinju u tom trenutku, nanio lakše povrede.

Jelena se ovim povodom oglasila na mrežama, saopštila da joj je žao što su informacije procurile u javnost, dok je Duško na istoj društvenoj mreži, u razgovoru s pratiocem, poručio "da mu je ona sve namjestila".

Sada se ovim povodom oglasila pjevačica Anabela Atijas, koja je Jeleni javno pružila podršku i istakla da je razočarana postupcima bivšeg fudbalera:



"Nisam se čula sa Jelenom. Ja joj pružam maksimalnu podršku, to što joj se desilo je sramota, šta reći! Žalosno je da ljudi zaborave ko su bili prije tri, četiri, šest godina, nije ni bitno, kada je sve funkcionisalo. I kada nije to bilo baš sjajno, ja znam, ona je sve to stoički gurala da joj porodica bude na okupu. Nije on baš uvijek bio Duško Tošić. Ja nisam neko ko osuđuje, ali uz njegovo ime i prezime, baš ne ide ovo što se sada dešava. Očekivala sam mnogo više kada je on u pitanju", rekla je Anabela.

Izvor: Instagram/anabebic_

Karleuša je sporne večeri bila u kući na Dedinju, a Tošić je bio u noćnom provodu, gdje je malo i popio. On je navodno tada nasrnuo na Karleušinog prijatelja, a Jelenu je počupao za kosu kada je pokušala da ih rastavi. Pjevačica je pozvala policiju nakon čega je Duško priveden, ali je pušten nakon nekoliko sati jer Jelena nije htjela da ga gone za navodni fizički napad.