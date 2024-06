UBACILI SU ME U PRIKOLICU I REKLI "AKCIJA" Kusturica promijenio život glumici: Odbila sam, brzo se vratio

Put do prve filmske uloge Jelene Jovičić bio je sve samo ne običan, a u sve je bio uključen Emir Kusturica.

Jedna od najboljih i najcenjenijih reditelja, Emir Kusturica zaslužan je za uspjeh brojnih glumaca, pa je tako upravo on dao prvu ulogu našoj poznatoj glumici Jeleni Jovičić koja je kasnije diplomirala na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu. Jovičićeva priča pokazuje, da talent i sreća mogu dovesti do neobičnih prilika. Njen prvi kontakt sa filmskom industrijom dogodio se na njenom radnom mjestu, gde je prišao asistent Emira Kusturice.

Jovičić je radila u butiku kada je Kusturica snimao film. Njegov asistent joj je prišao i ponudio joj mjesto statiste, što je ona odbila. Međutim, pola sata kasnije, ponudio joj je epizodnu ulogu. Tako je provela šest mjeseci snimajući film "Crna mačka, bijeli mačor" sa Kusturicom.

"Da bih zaradila novac za ljetovanje, povremeno sam, uporedo sa studijama na Filološkom fakultetu, bila angažovana u butiku. Budući da je Emir snimao u ulici u kojoj se ta radnja nalazila, primijetio me je njegov saradnik i ponudio ulogu. U tom momentu interesovala me je zarada, gluma ne. Trebalo je da sakupim 300 maraka za more, te sam to shvatila kao odličnu priliku da ranije nego što sam planirala dođem do željenog iznosa", rekla je Jelena "Storiju" i nastavila:

"Našminkali su me, ubacili u neku prikolicu i rekli: 'Akcija!' Tako se desilo da s Kusturicom provedem čitavih šest mjeseci snimajući film 'Crna mačka, bijeli mačor' i da zahvaljujući tom genijalnom reditelju magistriram glumu i prije nego što sam se upisala na Akademiju", ispričala je Jovičić.

Prije nego što je postala glumica, Jovičić je radila kao konobarica u kafiću i u butiku. Takođe je pohađala nižu baletsku školu i trenirala odbojku dvanaest godina.