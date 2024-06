JOVANA JEREMIĆ SAMO JEDNOM POKAZALA BRATA: U djetinjstvu za dlaku izbjegli smrt - "Gušio se, disali smo na slivnik..."

Jovana Jeremić nikada nije krila kolika joj je brat podrška, iako ga rijetko pokazuje na mrežama.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Popularna voditeljka Jovana Jeremić nikada nije imala problem da o svom životu otvoreno priča, međutim, kada je riječ o članovima njene porodice, situacija je drugačija.

Tako je, primjera radi, svojevremeno istakla da joj je brat bio ogromna podrška nakon razvoda od Vojislava Miloševića, međutim, upravo iz poštovanja, samo je jednom pokazala kako on izgleda.

"Em drag, em PREDRAG! Moj rođeni brat. Čovjek koji mi je najviše pomogao posle razvoda! Sta reći, mislim...Njegovo srce je predobro. Previše!!!! Ljubi ga 15 godina mlađa sestra. Porodica", napisala je Jovana tada na Instagramu.

Inače, Jovana je jednom prilikom ispričala i neprijatnu situaciju iz djetinjstva koja je lako mogla kobno da se završi.

Pričajući o odrastanju u kafani njenog oca "Dva brata" na Ibarskoj magistrali, gdje je imala svakodnevno susrete sa velikim imenima sa javne scene, otkrila je da je često pravila nestašluke.

Izvor: pink tv / screenshot

Tako se jednom sa bratom slučajno zatvorila u vitrinu za piće: "Srećom, Bog nas je spasao. Tada sam shvatila da ja imam neku misiju u ovom životu", započela je svoju priču Jovana u "Novom jutru".

"Brat i ja smo se zatvorili u tu vitrinu za piće. To nije frižider, to su vam one vitrine, koje morate da, izraziću se narodski, 'rgnete' svom snagom da biste ih otvorili, da biste izvukli gajbice. Sreća, ta vitrina je bila isključena, bila je spremna za bacanje u smeće, jer je bila stara, pa je guma od vratanca bila oslabila. Ali, mi nismo mogli da je otvorimo. I, pazi ti moj mozak, moj brat Aca naglo počinje da se guši. Napominjem, tada sam imala pet godina, brat i ja smo isto godište. Sjetila sam se da je iznad nas sudopera. Izvukla sam cijev i mi smo disali na slivnik 10 do 15 minuta. Malo on, malo ja... Dok nisu probili vrata, dok nas nisu čuli. Bog nas je spasao", ispričala je Jeremićeva na kraju.