TANJA SAVIĆ NA PROMOCIJI ALBUMA SA 11 GODINA MLAĐIM: Jedan potez otkrio i u kakvim je odnosima sa njenim sinovima

Tanja Savić pojavila se na promociji novog albuma sa dečkom i sinovima, a jedna stvar je posebno privukla pažnju svima.

Izvor: Kurir

Pjevačica Tanja Savić predstavila je novi album, a iako su se na promociji pojavile mnoge njene kolege, najveću podršku su joj ipak pružili sinovi Đorđe i Maksim, kao i vjerenik Muki.

Pjevačica je blistala u dugoj crnoj haljini, ne skidajući osmjeh sa lica, a sve to je uklopila sa dijamantskom ogrlicom sa velikim crvenim srcem.

Tanja je raspoloženo pozirala sa sinovima i vjerenikom, a u jednom trenutku Muki je zagrlio jednog od njenih sinova, zbog čega je jasno da su odnosi među njima više nego dobri.

Podsjetimo, Tanje je neko vrijeme krila vezu od očiju javnosti.

"Dugo smo se krili od javnosti, puno smo radili na našoj vezi, i dalje radimo na njoj. Puno radimo sa djecom i gledamo da ih izvedemo na pravi i na zdrav put", izjavila je Tanja nedavno za “Toxic” televiziju.

“Upoznali smo se u avionu”

"Pilot je i 11 godina je mlađi. Svaka čast za to što je uspio ovako neku ženu da osvoji koja je prošla sve što je prošla. Ja ne mogu da padam na ne znam kakve priče i ljepotu, moć i novac me ne zanimaju. Ono na šta ja padam su samo emocije i to neko šesto čulo koje nas vodi, mi ga svi imamo i treba da koristimo. Mene je samo zanimalo kako on razmišlja i da ne koristi alkohol ili neke nedozvoljene supstance. Mi smo se upoznali u avionu, on je vozio mene i moju ekipu. Sačekao nas je na jednom dijelu za privatne letove. Ja sam se bojala kako ću da izdržim sve to. Sjedjela sam pozadi, moj menadžer isto. To je mali avion za privatne letove, tako da sam mogla da ga lijepo vidim, svi smo bili tu. Letjeli smo za Čikago. Posle je tek krenulo neko dopisivanje", ispričala je pjevačica jednom prilikom u emisiji "Premijera, vikend specijal".