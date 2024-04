TANJA SAVIĆ SE UDALA U TAJNOSTI? Izjavom razotkrila status veze sa 11 godina mlađim pilotom

Tanja Savić je zbunila sve izjavom o partneru, pa su svi odmah zaklučili da se tajno udala!

Izvor: Instagram/tanja_savic_private

Pjevačica Tanja Savić prvi put je iskreno govorila o ljubavi sa 11 godina mlađim Muhamedom Mukijem Bešićem, i svojom izjavom zbunila mnoge. Ona je komentarisala svoj odnos sa Mukijem, pa ga oslovila "suprugom", zbog čega su se svi odmah zapitali da je to Tanja u strogoj tajnosti izgovorila "sudbonosno da"?

"Moj suprug je zaista divan... Mogu da kažem, niko ne zna za nas da smo više od dvije godine zajedno i ovo je ekskluziva."

Kako je dalje navela, njih dvoje su dugo radili u tajnosti na svojoj vezi, a sada joj pomaže da sinove "izvede" na pravi put. "Dugo smo se krili od javnosti, puno smo radili na našoj vezi i dalje radimo na njoj. Puno radimo sa djecom i gledamo da ih izvedemo na pravi i na zdrav put", izjavila je Tanja za Toxic TV.

Inače, Tanja je nedavno otkrila zbog čega je prvo krila da uživa u novoj romansi. "Mi smo se jedno vrijeme krili i bilo je jako teško i stresno. Ne mogu za javnost da otkrijem koliko smo mi zaista zajedno. Ja nisam glupa žena da bih u etar stavljala neke stvari i pokazivala svog partnera da nisam sigurna u to posle svega što mi se desilo. Mnogo sam oprezna i jedino kad sam sigurna 100 posto u nešto ja to objavim. Moja publika zaslužuje da bude srećna i da malo bude upućena u moj život", rekla je pjevačica i dodala:

Izvor: Instagram/tanja_savic_private

"Pilot je i 11 godina je mlađi. Svaka čast za to što je uspio ovako neku ženu da osvoji koja je prošla sve što je prošla. Ja ne mogu da padam na ne znam kakve priče i ljepotu, moć i novac me ne zanimaju. Ono na šta ja padam su samo emocije i to neko šesto čulo koje nas vodi, mi ga svi imamo i treba da koristimo. Mene je samo zanimalo kako on razmišlja i da ne koristi alkohol ili neke nedozvoljene supstance. Mi smo se upoznali u avionu, on je vozio mene i moju ekipu. Sačekao nas je na jednom dijelu za privatne letove. Ja sam se bojala kako ću da izdržim sve to. Sjedela sam pozadi, moj menadžer je sjedio isto pozadi. To je mali avion za privatne letove, tako da sam mogla da ga lijepo vidim, svi smo bili tu. Letjeli smo za Čikago. Posle je tek krenulo neko dopisivanje" prisjetila se Tanja u emisiji "Premijera, vikend specijal".