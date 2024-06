NEĆETE PREPOZNATI CECU, SAŠU, AMIDŽIĆA... Ova fotka s mature krije tužnu priču, a ona pobjegla posle pola sata

Sezona maturskih večeri je počela, mladi se uveliko spremaju - biraju odijela, haljine, cipele, šminku... a roditelji se "hvataju za glavu" jer će ovo biti ozbiljan udarac na njihov budžet.

Izvor: Instagram/sofijamilo/printscreen

Jedan od najvažnijih trenutaka u životu đaka jeste svakako matursko veče, za koje pripreme nerijetko traju mjesecima. U ovom trenutku uživali su gotovo svi, a naravno nije zaobišao ni naše poznate ličnosti koje tada uglavnom nisu ni sanjale da će biti ono što su danas.

Neki od njih su se usudili i nekom prilikom podijelili svoje fotografije s mature na kojima ih ne biste odmah prepoznali. S obzirom na to da se moda iz godine u godinu mijenja, neki bi se postidjeli svog tadašnjeg izgleda. Međutim, ima i onih kojima je ovaj dan ostao u najljepšem sjećanju.

Ceca Ražnatović

Jedna od najvećih zvijezdi širom regiona, Svetlana Ceca Ražnatović poznata je po elegantnom stilu koji godinama njeguje, a jednom prilikom se na Instagramu pohvalila fotkom s mature na kojoj je zablistala u roze haljini, dok joj je kosa bila podignuta i zalizana. Srednju školu je završila 1991. godine, a ispod fotografije su se nizali brojni pohvalni komentari u kojima su njeni fanovi istakli da joj haljina savršeno stoji kao i da je prava prirodna ljepotica.

Saša Popović

Njegova fotka iz mladosti napravila je pravi haos na mrežama, naročito jer skoro niko nije uspio da ga prepozna! Sliku Popovića kada je bio maturant nema ko nije prokomentarisao, jer izgleda znatno drugačije nego danas.

Nekada mladi momak, kasnije i član benda "Slatki greh" danas važi za jednog od najbogatijih lica na domaćoj estradi. Uspješni biznismen sinonim je za muzičko takmičenje, koje je više od deceniju zaduženo za stvaranje novih pjevača na našoj sceni, ali činjenica je da je u ranijim danima izgledao znatno drugačije. Saša je nedavno polomio nogu, ali ga to nije sprečilo da se na štakama vrati snimanju takmičenja Zvezde Granda.

Sofija Milošević

Atraktivna manekenka Sofija Milošević i ponosna mama dva sina koje je podarila fudbaleru Luki Joviću i nakon dva porođaja izgleda besprekorno, a na savršenoj liniji mnogi joj zavide. Iako mnogi nagađaju šta je i koliko Sofija promenila na sebi, dokaz da je zadržala prirodnu ljepotu su stare fotografije na kojima je bila prava ljepotica.

Ona je jednom prilikom na Instagramu objavila sliku s male mature, tada je imala 14 godina, kosa joj je bila tamnija, šminka neupadljiva, a jedino što se može primijetiti da je korigovala su usne, koje su tada bile znatno tanje.

Vlada Vuksanović

Voditelj Vlada Vuksanović slavio je maturu 2007. godine u hotelu "Interkontinental" u Beogradu na koju je došao kao pravi šmeker u pratnji dvije prelijepe djevojke. On je jednom prilikom svoju matursku fotografiju podijelio na Instagramu, na kojoj je pozirao sa dvijema drugaricama, a uz to napisao: "Nismo imali nešto mnogo stila, ali smo imali jedni druge. Od pete godine se družimo, što je mnogo, mnogo je".

Katarina Grujić

Muzička zvijezda Katarina Grujić koja je nedavno proslavila 32. rođendan i na proslavi zablistala u haljini od 8.000 dinara koja joj je stajala savršeno, u više navrata je u svojim intervjuima isticala da joj je jedan od najljepših životnih perioda svakako onaj kada je išla u školu.

S obzirom na to da Katarina potiče iz bogate porodice, po završetku osnovne izbor je pao na jednu od najprestižnijih srednjih škola - privatnu gimnaziju "Ruđer Bošković", gdje je sa drugarima iz odeljenja maturirala 2011. godine. I tada su u mladu i zgodnu Katarinu sve oči bile uprte, a kako i ne bi, kada je za svoje pojavljivanje na gala maturskoj večeri u prijestoničkom hotelu "Hajat" odabrala skupojcenu toaletu bijele boje sa srebrnim motivima, čime se našla u samom vrhu najbolje obučenih maturantkinja.

Ognjen Amidžić

Ognjen Amidžić je danas jedan od naših najpoznatijih voditelja, a pažnju privlači kako svojim duhovitim komentarima, tako i svojim ljubavnim životom. Nakon razvoda od Danijele Dimitrovske, uplovio je u ljubav, zatim i brak s koleginicom Minom Naumović, a ubrzo su i postali roditelji jednog malog dječaka.

Ognjen ima još jednog sina iz prvog braka s Danijelom, a oduvjek je važio za opasnog zavodnika na kog su dame padale najviše zbog njegove harizme i neodoljivog smisla za humor. Voditelj se tokom svoje karijere dosta promijenio, oduvjek je imao specifičan ukus za modu, jedno vrijeme se čak i ofarbao u plavo, a na fotografiji mlađih dana, tačnije sa njegove mature mnogi ga ne bi prepoznali.

On je tada nosio crne pantalone i prsluk ispod kog je imao plavu košulju sa karnerima.

Kija Kockar

Pobjednica prve sezone rijalitija Zadruga, Kristina Kija Kockar koja je kasnije objavila knjigu, snimila nekoliko pjesama, oprobala se u ulozi voditeljke, nekada je bila skromna djevojčica za čiju matursku haljinu je njena mama Nadica radila cijele godine - "To je bilo 2004. godine. Mala matura. Imala sam tu posebnu kreaciju. 2003. je to nosila Dženifer Lopez, bila je to čuvena njena haljina, i Kristina Agilera, pa sam ja to skupila sve zajedno i napravila tu neku haljinu koju sada nikada ne ih obukla", prisetila se Kristina jednom prilikom u emisiji ''Amidži šou''.

Izvor: Pink/screenshot

Kristina je bila odličan đak, djevojčica koja je od malih nogu bila vrijedna i radna, što možemo vidjeti i danas. Da joj nisu uvjek cvjetale ruže, govori i činjenica da se na svoj najvažniji dan, maturu, pojavila samo u pratnji majke, bez oca. Kija je prije nekoliko godina odlučila da obraduje i jednog dječka iz Obrenovca koji je poželio da mu ona bude pratnja na maturi. Da njen dolazak bude što upečatljiviji poslužio je helikopter kojim je Kija stigla u Obrenovac.

Osim toga, nju i dečaka čekala je bijela limuzina, te je njihov dolazak na maturu protekao u velikom stilu.

Izvor: Instagram/kijakockar

Lepa Brena

Lepa Brena rođena je 20. oktobra 1960. godine u Tuzli. Odrasla je u Brčkom, a otac Abid i majka Ifeta su joj omogućili skromno i bezbrižno djetinjstvo. Lepa Brena ima sestru Faketu i brata Faruka. Upisala je Gimnaziju u Brčkom, ali ubrzo je shvatila da ono čime zaista želi da se bavi jesu pjevanje i šoubiznis. Kao gimnazijalka sa sedamnaest godina, sa svojim bendom "Yudexi", počela je da peva na igrankama koje su se održavale u Domu kulture "Vasa Pelagić".

Brena je bila odličan đak i bila je proglašavana učenikom generacije i kao takva često je dobijala nagradna putovanja učestvujući na takmičenjima znanja.

Izvor: Instagram/lepabrena

Maja Mandžuka

Glumica Maja Mandžuka završila je 14. Beogradsku gimnaziju, a maturu su proslavljali u hotelu "Hajat" u Beogradu gdje je zablistala u tankoj, kratkoj crnoj haljini koja joj je neodoljivo stajala. Za domaće medije je jednom prilikom istakla da je na maturu došla pravo sa snimanja "Munja", bila pola sata i vratila se na set. Dodala je da je bilo "kratko, ali slatko".

Izvor: Maja Mandžuka/privatna arhiva