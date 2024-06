"ZASPAO JE I NIJE SE PROBUDIO" Isplivali novi detalji o smrti Zokija Šumadinca, poznato vrijeme i mjesto sahrane

Bivši rijaliti učesnik Zoki Šumadinac umro je u 49. godini, od posledica srčanog udara.

Nekadašnji rijaliti učesnik, pjevač i voditelj Zoki Šumadinac, iznenada je preminuo u 49. godini. Zoki je preminuo od posledica srčanog udara, otkrio je njegov blizak prijatelj.

"Umro je noćas u snu. Zaspao je sinoć i nije se probudio. Imao je problema sa srcem, doživeo je srčani udar", rekao je izvor Kuriru. Sada je otkriveno i da će na večni počinak biti ispraćen ovog vikenda, u Gornjem Milanovcu.

Zoki je ranije pričao da je u 19. godini saznao da ima probleme sa srcem, kao i da je od tada tri puta klinički bio mrtav.

"Imao sam problemom sa srcem i to nismo ni znali do moje prve kliničke smrti sa mojih 19 godina. Bio sam kući i bile su litije Svete Trojice i sva tri puta sam odlazio na sveti dan. Prvi put je bilo kratko, oko 10 minuta i povratila me je neka vrsta duše. Treći put sam video svoga oca i nisam htio da napustim taj svijet. Meni je sestra veoma mala umrla, bebica, i dok smo ja i moj otac bili gore, neko me je uhvatio za majjicu i tu je bila jedna lijepa djevojčica od sedam godina obučena u bijelo. Ona je bila mala, ali ovdje ne postoje bebe", pričao je Zoki.