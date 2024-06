JK UPUTILA ROMANTIČNU PORUKU POSLE ISTIH NARUKVICA S DUŠKOM: "Drugi ljudi ljubavi moja snena, nisu te voljeli..."

Još uvijek zakoniti supružnici, Jelena Karleuša i Duško Tošić nose narukvice bez kojih ih rijetko viđamo. Sada je Jelena uputila poruku za koju svi sumnjaju da je posvećena Dušku.

Iako joj to nije svojstveno, Jelena Karleuša oglasila se na Instagramu emotivnom porukom sa ljubavnim stihovima. Ona je romantičnim stihovima uputila misterioznu poruku za koju mnogi misle da je uputila upravo suprugu Dušku Tošiću.

"Drugi ljudi, ljubavi moja snena, nisu te voljeli do noža i rana. Do prskanja očnih mrena, do gubljenja svijesti za svjetlost dana", poručila je Karleuša.

Jelena i Duško već izvesno vrijeme pokušavaju da se dogovore o sporazumnom razvodu braka zbog čega su konstantno u žiži javnosti, pogotovu nakon što je isplivala prepiska bivšeg fudbalera sa Severinom, a detalj na njihovim rukama privukao je veliku pažnju. Duško i Jelena i dalje nose narukvice koje na tržištu postoje tačno jedan vijek i imaju veoma duboku simboliku.

Na ovaj zanimljiv komad nakita, koji oboje nose u poslednje vrijeme, retko ko je i obratio pažnju. U pitanju je narukvica brenda "Kartije triniti" od 960 eura, koja se sastoji od tri međusobno povezana prstena od belog, žutog i roze zlata na svilenom končiću koji može biti u raznim bojama. Prema tradiciji, nju supružnici kupuju jedno drugom u znak velike ljubavi, a par koji je nosi time pokazuje duboku povezanost između sebe i želju da se bračna zajednica i međusobna veza održe do beskonačnosti.

Ovaj model predstavlja i lojalnost, ljubav i prijateljstvo, tako da predstavlja savršen poklon voljenoj osobi. I Jelena i Duško ovu narukvicu nisu skidali poslednjih mjeseci. Pjevačica ih ima u više boja, a ovaj komad nakita nosila je na predstavljanju svoja dva albuma "Alfa" i "Omega" u Beogradu na vodi, na koncertu Milice Pavlović na kojem je bila specijalna gošća, nastupu za Novu godinu, odmoru u Dubaiju, ali i za Osmi mart, kada je pokazala nove komade nakita koji je dobila za ovaj praznik. Ona se mogla vidjeti i prilikom još nekih javnih pojavljivanja, ali i fotografija na Instagramu. Tošić je poslednji put viđen sa ovom narukvicom u nedelju, 2. juna, kada je na Dedinju izašao da glasa na izborima.

Jelena je prilikom poslednjeg razgovora s medijima istakla da bi i život dala za svog zakonitog supruga. "Izjava koju je dao je još jedna interesantna priča... Dao je ljudima oružje u ruke... Ne znam šta bih rekla, neka bude da sam ostala bez teksta. Za oca moje djece nikada neću reći ružnu riječ i stojim pri izjavi da bih na desetoricu skočila zbog njega, ma šta god on rekao o meni", rekla je Jelena, dok je Duško ima teže reči.

"Preko advokata pokušavamo da se dogovorimo o sporazumnom razvodu braka. Na tu temu održali smo nekoliko sastanaka, koji su se, nažalost, završili neuspješno. I dalje pokušavam da izbjegnem razvod po tužbi, jer bi to bilo traumatično iskustvo za sve nas, naročito za našu djecu. Nadam se da ćemo se u narednom periodu sporazumno dogovoriti o razvodu braka, što je u interesu svih", rekao je sportista.