"PREISPITUJEM KAKVA ĆU MAJKA DA BUDEM!" Teodora smuvala košarkaša, pa progovorila o trudnoći

Teodora Džehverović progovorila je o majčinstvu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nakon poslednjeg raskida, pjevačica Teodora Džehverović odlučila je da svoj privatan život drži daleko od očiju javnosti.

Poznato je da je već neko vrijeme u vezi sa košarašem Maticom Rebecom, dok na društvenim mrežama nikada nije objavila njihove zajedničke slike. Sada je otkrila da li zbog bojnih obaveza stiže da uživa ljubavi, ali i prvi put govorila o majčinstvu.

"Za sve se uvijek nađe vrijeme ako to želimo. Jeste mi trenutno fokus na poslu, ali nisam onaj tip koji gleda samo na rad. Jako mi je teško da odvojim privatni život od poslovnog, ali to je cijena toga što sam javna ličnost, to sam izabrala. Ne mogu da kažem da mogu slobodno da hodam, šetam, idem raščupane kose, iako to često radim. Ali kada vidim sebe takvu, kažem sebi: 'Teodora, stvarno, ne može ovako!'", rekla je.

Njen brat i snajka nedavno su postali roditelji, što je u njoj, kako je rekla, probudilo želju da se i sama ostvari u ulozi roditelja.

"Preispitujem se kakva ću sjutra ja majka da budem kada gledam Adrijanu koja je savršeno snašla u ulozi majke. Nadam se da ću tada imati njenu podršku, naravno da želim da se to jednog dana desi. Želim da se ostvarim i u poslovnom smislu, ali i kao majka i žena", bila je iskrena Teodora, pa otkrila da kako se snalazi u mijenjanju pelena i hranjenju bebe:

"Oni me guraju, kažu: 'Ajde, sjutra ćeš tako i ti, moraš da znaš, da se snađeš'. Dorotea je poprilično hiperaktivno dijete, pa mi teže ide to mijenjanje pelena, onda je obično ja zabavljam dok je brat presvlači", istakla je.