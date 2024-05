ERA OJDANIĆ PONOVO U BOLNICI! Nakon operacije otežano hoda, a evo zašto je sada došao

Era Ojdanić ponovo je došao u Urgentni centar.

Era Ojdanić operisan je prije nekoliko dana, a bolnicu je napustio dan nakon operacije. Sada je došao na kontrolu u Urgentni centar nakon operacije bruha. Pjevač je, kako priča izvor sa lica mjesta, otežano hodao ka ulazu u bolnicu.

Nakon što je izašao iz bolnice, Era Ojdanić se oglasio i otkrio kako se osjeća.

"Ima ko da brine o meni, upravo sam izašao. Moram malo da se oporavim ali sam dobro. Biće potrebno vrijeme za oporavak", rekao je Era koji nakon intervencije mora da miruje i da se pridržava savjeta ljekara, ali njega je kako pišu domaći mediji samo zanimalo jedno-kad će moći da nastavi da pjeva.

Era je mnoge šokirao kada je priznao da je njegova izabranica 43 godine mlađa od njega, a onda još jednom istakao da mu razlika u godinama ne predstavlja nikakav problem.

"Da li vi znate koliko je žena Čarli Čaplina bila mlađa od njega? Četrdeset godina. Pa što ne bi bila moja mlađa? Da ove moje godine podijelimo na pola, to je prava ljubav, to je energija, to je život, to je mladost. Ništa mi nije teško i ništa me ne mrzi. Ako treba sad da idem pješke, ići ću", rekao je i dodao:

"Kad mi neko kaže 'Ero, ti samo napadaš ove mlade cure', i tako dalje, ja samo kažem: 'Ne napadam ja njih, ja se od njih branim'" .