"MI NISMO U TIM ODNOSIMA 5 GODINA" Svi bruje o skandalu sa Severinom, a ovako je počela ljubav Duška i Jelene

Pjevačica se juče oglasila povodom prepiske Duška Tošića i Severine Vučković

Izvor: YouTube screebnshot

Pjevačica Jelena Karleuša juče je napravila pometnju na društvenoj mreži Fejsbuk, na kojoj je objavila prepisku svog zakonitog suprug i bivšeg fudbalera Duška Tošića i hrvatske pjevačice Severine.

Poruke koju su razmijenili Jelenin i dalje aktuelni suprug i hrvatska pjevačica, a koje je šerovala na društvenim mrežama uz psovke, na kraju je prokomentarisala riječima: "Ništa vezano za Duška, ne interesuje me više".

Jelena se udala za Duška prije 16 godinama, a mediji su tada pisali da je Tošić bio odlučan da je osvoji, ali i da je Karleuša morala da gugla koliko on ima godina.

"Obično sam ja bila ta koja je birala muškarce, ali kada je riječ o Dušku, on je bio taj koji je mene izabrao i nije odustao. Ja sam neko ko je na prvu loptu odbojan, agresivan i malo koji muškarac je prelazio preko tog mog vrlo agresivnog stava, ali on je zacrtao svoju priču", pričala je pjevačica.

"On je bio jako uporan. Prvo sam zgriješila s njim, a onda sam na Guglu provjerila koliko ima godina. On je tad imao 21 i ja sam mu rekla: 'Dečko, sad ćeš ti morati da me oženiš, pošto ova bruka mora da se opravda. Šalu na stranu, imala sam sreću da imam pored sebe dobrog i kvalitetnog čovjeka koji mi se nije miješao i nije me sputavao u ovom mom ludilu'".

U julu 2022. pojavila se informacija da se Jelena Karleuša poslije 14 godina braka razvodi od fudbalera Duška Tošića. Njih dvoje i dalje žive zajedno, ali kako je pjevačica nedavno otkrila, sve je drugačije.

“Ljudi su u šoku kad kažem da smo mi u braku! Svi su mislili da smo se mi razveli, ali eto nismo. Svi misle da ne živimo zajedno, a evo živimo, situacija je očajna jako dugo.”

Jelena je priznala da joj je jako žao zbog takve situacije jer se uvijek priseti svojih roditelja koji su i nakon razvoda ostali u dobrim odnosima, ali ističe da je između nje i Duška to nemoguće jer je on tvrdoglav.

"Duško je malo tu drugačiji, on je jako tvrdoglav i ispao je neko ko nije znao da se snađe pod velikim pritiskom. Ogroman, strašan pritisak medijski. Samo da je malo drugačije odigrao, medije, ajde tako da kažem mi bismo pobijedili. Sa druge strane hoću da kažem da je on otac moje djece i ono što mislim da je on član moje porodice.”

Moji prijatelji se ljute i ljudi oko mene smatraju da zaslužujem da završim priču sa Duškom jer on ne čini ništa da ja budem srećna žena i da se negdje situacija popravi. Da zaslužujem novu ljubav, da zaslužujem novi početak i to mi svi priželjkuju, ali bukvalno svi oko mene. Izgleda da sam toliko navikla na lošu situaciju, ja sam djevojka sa Fontane, odrasla sam devedesetih na Fontani, ja sam naučena da se jako lako prilagođavam lošoj situaciji. Mnogo bolje plivam u lošoj situaciji nego što bih ikada znala da plivam u dobroj".

Iako brak Jelene Karleuše nije zvanično okončan, ona priznaje da su prošle godine od kako je Duško zagrlio ili uputio neku lijepu riječ.

“Prošle su godine, mi nismo u tim odnosima već više od pet godina. Mogu da kažem da sam neko ko je to nadomjestio onim što crpim od moje djece od Atine i Nike. Moram da kažem da ma koliko to čudno ili bizarno zvučalo tu pažnju, emociju, ljubav, lijepe riječi, komplimente crpim od moje publike, od mojih fanova. Zato sam neko ko se njima toliko daje jer možda nemam u privatnom životu ljubav ali je zato imam u enormnoj količini jer imam ekstremne fanove".