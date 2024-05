SUKOB SVEŠTENIKA I PJEVAČICE SE NASTAVLJA: Javno joj se obratio i poručio bez dlake na jeziku

Pjevačica Severina Vučković se 2004. godine našla u centru regionalnog skandala, kada je do javnost isplivao njen intimni snimak sa jahte. Nedavno se, govoreći o svojim tridesetim, ponovo osvrnula na snimak.

Izvor: Kurir/ TikTok/dontomolukac, Damir Dervišagić

Tomislav Lukač, mladi sveštenik pri crkvi Svete Mati Slobode na Jarunu, svakodnevno provodi vrijeme kao vaspitač mladih. Poznat je cijeloj Hrvatskoj kao sveštenik sa TikToka, a njegovi snimci broje gotovo milion "lajkova".

Tomislav je u posljednjim beleškama na pomenutoj mreži imao kritiku na Severinine stavove, posebno se osvrnuvši na temu pobačaja, pa ju je javno prozvao.

Izvor: Kurir

Dragi moji pratioci, zaista mi nije cilj da se spuštam na neki nivo i debatujem i vjerujem da ova stvar neće izaći u medije, ali mi je zaista na srcu zbog vas da saznate istinu o tome šta je Severina uradila sa mojim video snimkom. Moj video je podijelilo 197 ljudi. Među njima, jedan muškarac je postavio video na svoju priču i na svojoj priči napisao pogrdne riječi prema Severini. A šta je uradila kraljica? Pa je uzela tu njegovu priču, isekla mu ime i prezime da se ne vidi i objavila je kao da je moja priča i kao da sam je usput uvrijedio. Zaista mi je tužno kako neko ko je toliko poznat i ima 1,4 miliona pratilaca može da se spusti na takav nivo da upotrijebi laž za debatu o običnom svešteniku. Ali opet, razumijem. Jer kada ne posjedujete istinu, već laž, onda ta laž mora biti dovoljno glasna i nametnuta da naivni ljudi povjeruju da je to istina. I podsećam te, draga Severina, koja je potvrđena u parohiji u kojoj sada radim, da nosiš isti krst na koncertima zbog kojih mi se rugaš u svojoj priči. I zaista ne očekujem da se javno izvinite. Iako bi to bilo ne samo hrišćansko, već i ljudsko - rekao je on u snimku.