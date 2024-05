PODIJELILA LIJEPE VIJESTI NAKON PAKLA KOJI JE PREŽIVJELA: Muž joj odsjekao obije šake zbog ljubomore

Margarita Gračeva, žena kojoj je muž odsJekao ruke danas izgleda nevjerovatno, i ponovo je pronašla sreću u ljubavi.

Izvor: Instagram/screenshot/margoritka1211

Ruska influenserka, Margarita Gračeva, danas je prelijepa mlada žena koja ne skida osmijeh sa lica, a sve zahvaljujući muškarcu koji joj je vratio vjeru u ljubav. Međutim, 2017. prošla je kroz pravi pakao. Te godine čitav svijet je brujao o Ruskinji zbog vijesti koja je potresla milione ljudi. U naletu ljubomore, Margaritu Gračevu je muž kidnapovao i sjekirom joj odsjekao obije šake. Sumnjao je da ga vara, a sve se dogodilo tako što se ponudio da je odveze do posla, a potom je skrenuo i odveo je u šumu. Ostavio ju je na hitnom prijemu lokalne bolnice u Serpukovu, u južnoj Moskvi, odvezao se do policijske stanice i priznao zločin.

Ljubav iz školskih dana pretvorila se u najveće neprijatelje. Margarita i Dimitri počeli su da izlaze poslije fakulteta, a Margarita je i sama istakla da je često znao brzo da plane. Zakleo se da će je ubiti ako mu ikad bude bila nevjerna, a samo sumnja je bila dovoljna da Margariti uništi život. Razlog je bio njen uspjeh u karijeri i ljubomora na njene muške kolege.

margarita gracheva with ex abusive husbandpic.twitter.com/1MFqtbWKAI — lola lolic (@gimmemoregossip)November 8, 2022

"Napisala sam iskaz, a dežurni policajac mi je rekao da će mi se javiti za 20 dana. Istakla sam da do tad može da me ubije 20 puta", rekla je Margarita jednom prilikom. Pet dana nakon što je njen slučaj odbačen zbog nedostatka dokaza, Dimitri je Margariti odsjekao šake. Kraudfanding kampanja sakupila je šest miliona rubalja (85.000 eura) za protetičku desnu šaku, a lijeva ruka pronađena je u šumi i zašivena joj tokom operacije koja je trajala devet sati.

Izvor: Youtube

Cio svijet je mislio da Margarita nikada neće moći da vjeruje u ljubav. Ipak, upoznala je Maksima i trebalo joj je dugo vremena da stekne povjerenje. Vjenčali su se 2020. godine, a već 2021. dobili su ćerku Jaroslavu. "Strpljivo me je čekao i nije me pritiskao i zahtijevao da definišemo vezu. Vjerujem da je zato i uspjelo. Moja dva sina se sjajno slažu sa njim", rekla je lijepa Ruskinja. Srećan par danas je objavio još jednu prelijepu vest. Margarita je dobila svoje četvrto dijete, a drugo sa sadašnjim suprugom, a na Istagramu je uz zajedničku fotografiju napisala: "Danas smo bogatiji za još jednog člana. 18 maj, 2:55 a.m, 3.660 g, 52 cm".

Ova hrabra mlada žena nastavila je svoj život i karijeru nakon svega, a objasnila je da njeni sinovi ne znaju ništa o tome kako je njihov otac majci odsjekao ruke. "Znaju samo da je u zatvoru i to je to. Ne smatraju ga ocem", kaže ona.

Прокурор запросил 17 лет для Дмитрия Грачева, отрубившего руки жене. Его обвиняют по статьям об угрозе убийством, похищении человека и нанесении тяжкого вреда здоровью. Грачев признал вину только по последней статье.pic.twitter.com/tUK6gN9eWW — Телеканал 360° (@360tv)November 7, 2018

Prema odluci Evropskog suda za ljudska prava, ruska vlada mora da plati više od 370.000 eura Gračovoj da pokrije njene prošle i buduće medicinske troškove, kao i moralne i fizičke patnje. Evo kako ona danas izgleda u srećnom braku: