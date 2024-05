CECI SE SLOŠILO NA NASTUPU! Morala da sjedne na sred bine: Zatutnjilo mi je u glavi, nisam imala kiseonik

Ceci Ražnatović slošilo se na nastupu u Mladenovcu.

Nakon gala proslave povodom rođenja trećeg unuka, Svetlana Ceca Ražnatović vratila se nastupima, prvi među njima bio je u Mladenovcu gdje je zablistala u mini haljini, a zbog njene zadnjice nastao je kolaps na mrežama. Publika je uglas sa njom pjevala najveće hitove, a u jednom trenutku pjevačica je morala da uzme barsku stolicu i da sjedne.

Nakon koncerta je otkrila da joj se slošilo i poručila da nikada više ne želi da sebi dopusti taj "luksuz".

"Meni se ne dešava da sjedim na stolici na koncertu, taj luksuz sebi ne želim da priuštim nikada iz poštovanja prema publici. Na ovom koncertu sam tražila barsku stolicu jer mi se dva puta zatutnjilo u glavi, bilo je vruće, nisam imala kiseonika na bini. Bolje i to nego da bude 'tras'. Energija se emituje, ja sam uvijek prenosila energiju kroz svoju pjesmu, a ne akrobacijama. Izuzetno poštujem ko to radi, to je zahtjevno i teško, ja nisam taj profil pjevača", rekla je Ceca.

Cecina snaja, Bogdana Ražnatović treći put se porodila carskim rezom, a ona i Veljko sinu su dali ime Isaija, koje ima snažno značenje. Pjevačica je otkrila kako je Bogdana podnijela porođaj.

"Čule smo se više puta danas. Brzo se probudila iz anestezije. To je žena zmaj, nisam ni sumnjala", rekla je folk diva, a onda progovorila o nesvakidašnjem imenu koje su Bogdana i Veljko dali nasljedniku: "Što bih se pitala za Veljkovo dijete? Prelijepo je ime i nesvakidašnje, bila sam iznenađena kada su njih dvoje odlučili da daju to ime".

