PJEVAČICE GA ŠIŠALE NA SPAVANJU I PRAVILE SKANDALE! Ko je Rale za kog kažu da je novi dečko Ane Nikolić?

Javnost još bruji o navodnoj vezi Ane Nikolić i kompozitora Gorana Ratkovića Raleta, a malo ko zna detalje iz njegovog privatnog života.

Izvor: Instagram

Pjevačica Ana Nikolić, za koju nedeljama unazad kruže glasine da je u vezi sa kompozitorom Goranom Ratkovićem Raletom, potvrdila je navodno da je u vezi sa njim u jednoj svojoj Instagram objavi. Ana se "preselila" kod Raleta s kojim radi na novim pjesmama, a zbog zajedničke slike - na kojoj je pjevačica u dnevnoj sobi, kompozitor za stolom dok ruča, a pored njih njena ćerka Tara - dobila je pregršt kritika. Navodno se na slici vidi krš u stanu, a oglasile su se i komšije koje su rekle da su "u vezi i da iz stana dopiru svađe".

"Baš sam pošla da sredim stan, ali to je nemoguće. Tara plus Rale, plus moje stvari i ja. Onda sam logično odlučila da se ne nerviram i kupim sebi nešto. Uvjek može gore", napisala je Ana svojevremeno i mogi smatraju time potvrdila vezu s Raletom.

Počeo je kao vođa hevi metal grupe "Metro, a sada je kompozitor, aranžer i producente mnogim ličnostima sa naše estrade.

"Rodom sam iz Pojata, tamo sam odrastao, srednju elektrotehničku školu sam završio u Paraćinu. Kad sam odslužio vojsku zaposlio sam se u jednoj firmi za proizvodnju guma. Tamo sam radio tačno 36 dana. Nije meni bilo teško da radim od pola sedam do pola tri, ali kad zamislim da tako treba cio život... E kad je trebalo da me prime sa stalno ja odem na ljekarsku komisiju i kažem da sam daltonista. I naravno, ljekar kaže da ne može da mi da potvrdu za stalno zaposlenje. Kad sam došao u firmu i šef vidio taj dokument, on mi kaže 'ma nema veze, pričao sam sa direktorom, on je rekao da će te primiti da radiš'. Auu, ja ne znam šta da kažem na to. On gleda u mene i pita: 'šta ti je, jel imaš neki problem?'. Ja ćutim. A on meni: 'ma je l' ti hoćeš da radiš ili nećeš?'. Rekoh 'ma neću'. I on me izbaci, kaže: 'marš napolje'".

Ipak, Raletov život obilježile su i razne afere i romanse sa našim poznatim damama, a on je ostao upaćen po tome da nikada nije demantovao niti potvrdio bilo kakve odnose sa njima. Ana i Rale nedavno su bili glavni akteri skandala kada je odjeknula vijest da su se potukli ispred njegovog studija. Nikolićka je navodno tada prijetila i njemu, ali i njegovoj bivšoj partnerki, pjevačici Olji Bajrami koja je potom tužila Anu.

Rale je Olju volio prije Ane, a njihova veza bila je isto veoma burna. Njihovu romansu pratili su raskidi i skandali, jedan od njih je nastao kada se pojavila informacija da je Olja sa oženjenim čovekom, ali je ona to demantovala.

Da je Ratković slab na pjevačice, pokazuje i njegova veza sa Indirom Radić. Kako se tada navodilo, oni su započeli romansu u trenutku kada je Rale bio oženjen, te su i oni više puta raskidali i mirili se.

Inače, jedan od Indirinih saradnika bio je prisutan kada je ona napravila neviđeni skandal Ratkoviću. Nakon žestoke svađe Indira i on su se toliko posvađali da ga je navodno ona ošišala na spavanju kako bi mu se osvetila, pisali su svojevremeno mediji.