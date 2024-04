"NEOŽENJEN, VISOK, CRN, MLAD": Severina predstavila posebnog muškarca u njenom životu

Severina javno predstavila muškarca koji joj je najveća podrška.

Severina Vučković važi za fatalnu ženu o kojoj mnogi maštaju, ali u ljubavi do sada nije imala sreće. Nakon razlaza sa Milanom Popovićem pevačica je uplovila u brak sa Igorom Kojićem, od kojeg se takođe razvela.

Dok muzička zvezda godinama mami uzdahe, mnogi se pitaju da li je neko ponovo uspeo da osvoji njeno srce, ali do sada se u javnosti nije saznalo za takvog muškarca, te je Severinin ljubavni život ostao nepoznanica.

Seve je napravila spektakl za pamćenje u Skoplju, a obzirom da je danonoćno okružena jačim polom, oni koje ne bi menjala ni za šta na svetu su njene kolege iz benda, koje je tokom sinoćnjeg koncerta poimence predstavila publici. Posebnu pažnju privukao je gitarista, kog je nahvalila rečima: "Pazite ovo priliku - neoženjen, visok, crn, mlad." Pa je u opisu uz snimak dodala: "Najbolji gitarista Balkana i šire, ovogodišnji dobitnik Porina za najbolji instrumentalni album, izvođač i producent", rekla je Severina, a potom na scenu izvela svog kolegu.

je Severina, a potom na scenu izvela svog kolegu.

Vrsni gitarista nije jedini bez kojeg pevačicini nastupi ne bi izgledali isto. Severina je nastavila predstavljanje, a sledeći koji je privukao veliku pažnju publike bio je njen bubnjar.

"Menjam sve, al' bubnjara ne. On je moj vetar u leđa, u noge koje same krenu kad on zasvira. On ne lupa, on svira bubnjeve, on ih jede, on je simply the best", poručila je ushićeno pevačica, što je dočekano ovacijama.