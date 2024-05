VEĆ DOŠAO NA SNIMANJE GRANDA! Saša Popović (70) doživeo nezgodu u Opatiji - "Mlad je on čovek, izdržaće"

Saša Popović je zadobio prelom noge u svojoj kući u Opatiji

Izvor: Profimedia

Kreativni direktor Granda Saša Popović, polomio je nogu kada se sapleo na stepenicu u svom domu u Opatiji, zbog čega je završio u bolnici.

Juče je snimljen u Beogradu, na Institutu za ortopediju na Banjici, dok sjedi u invalidskim kolicima i čeka pregled. Danas je njegov kolega iz Granda, roker Đorđe David, rekao da je već došao na snimanje nove emisije.

"Pokušao sam da ga dobijem. Nije se javio na telefon. Vjerovatno sam jedan od pet miliona kada se lijepe ili ružne stvari to je po logici stvari milion poziva. Videio sam ga unutra sve je OK. Mlad je on čovjek. Mlade su kosti, izdržaće on to bez problema", rekao je Đorđe David.

Saša Popović 2023. godine operisao žučnu kesu, te da su mu tada ljekari savjetovali hitnu intervenciju nakon pregleda.

"Operisao sam žučnu kesu. Bio sam na magnentnoj rezonanci i tada su videli da moram da operišem, pa sam to odmah i uradio, tako da, što se toga tiče, sada je sve u redu".