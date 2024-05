OVO JE ZET ZDRAVKA ČOLIĆA?! Una sa dečkom na motoru van Srbije, zagrlila ga i ne pušta!

Una Čolić, ćerka Zdravka Čolića, ne krije koliko je zaljubljena.

Una Čolić, ćerka legendarnog pjevača Zdravka Čolić, stekla je ogromnu popularnost na društvenim mrežama. Ne krije detalje iz svog života, redovno pokazuje kako provodi dane, a sada je otkrila i da je zaljubljena. Una je na svom Instagram profilu objavila fotografije sa romantičnog putovanja!

Una je sa dečkom otputovala u Sloveniju, odakle je i podijelila kadrove. Vozili su se motorom, a Una ga je čvrsto zagrlila i uslikala taj trenutak. Potom su otišli do restorana, gdje su nazdravili vinom. Pogledajte kako je sve to izgledalo:

Podsjećamo vas kako je Zdravko Čolić nedavno govorio o svojoj porodici:

"Ponosan sam na svoju malu porodicu, šmizle, dvije djevojčice, sada već djevojke. Žena se brine više. Kada bi bilo do mene, sve bih dopustio. Ona mene kritikuje, ali to je tako. Sa druge strane, ne mogu da budem previše strog, to je nekako teško, u momentima mogu malo da se uozbiljim. Uglavnom sam popustljiv", rekao je Čola nedavno za televiziju "E".

